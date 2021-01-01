Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel’in rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla ilgili sorulara sinirlendi.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, önceki gün bir beach’te sahne aldı. Beach’te verdiği konserden sonra muhabirlerle konuşan şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun zaman sonra sahne aldığı için ve en iyisini yapmak ve sahneleri çok özlediğini söyledi.

Dalkılıç, “Şu anda yapabildiğimizin en iyisini yapmaya karşı çok acayip bir motivasyon var hepimizde. Çünkü çok özlediğimiz bir durum. Bir buçuk senedir çok ciddi bir şekilde yapamadığımız, elimizden oyuncağımızın alındığını hissettiğimiz ve çok kıymetini bildiğimiz bir durum söz konusu. İnsanlar da birbirleriyle eğlenmeye, bir olmaya hasret kalmışlar. Biz de onların bu isteğine karşı neler yapabiliyorsak yapmaya çalışıyoruz.” dedi.

Murat Dalkılıç, gazetecilerin Hande Erçel’in rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla ilgili sorularına ise sinirlendi ve “Bana bir şey soracaksan doğru sor!” diye çıkıştı.

Şarkıcı, sözlerine “Bana doğru soru sormayacaksan hiç cevaplamam! Benim istemediğim soruyu sorduğun zaman cevaplamayacağım…”

“Ben istersem söyleyeceğim. Bunu unutma tamam mı? Bu kadar senedir tanışıyoruz. Doğru söylerim ama ben istediğim zaman.” şeklinde devam etti.

GÖRÜNTÜ ALINMASI ENGELLENDİ Dalkılıç, sorulan sorulara “Ya bırakın Allah aşkına ne yapacaksınız ilişkimi?” diyerek arkasını dönüp gitti. O esnada korumalar, kameraların görüntü almasını engelledi.