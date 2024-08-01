Bülent Şakrak ile Esra Akpınar’ın ayrıldığı iddia ediliyordu! Yatak pozu geldi

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak’ın ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Esra Akpınar’dan bomba yatak pozları geldi.

Oyuncu Ceyda Düvenci ile olan evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede sonlandıran Bülent Şakrak, Esra Akpınar ile ilişkiye başlamıştı.

Sekiz aydır birlikte olan çiftin, ayrıldığı haberleri yayıldı.

Ayrılık iddialarını yalanlamayan çift, bu süreçte sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibi bıraktı ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını sildiler.

Söylentilerin ardından ardından Bülent Şakrak’ı yeniden takibe alan Esra Akpınar ise sosyal medyada iddialı pozlarını paylaşarak dikkat çekti.

BÜLENT ŞAKRAK BEĞENDİ

Yatakta sere serpe poz veren ünlü isim “Bana bak şeymişim ben Barbara Palvin” dedi. Bülent Şakrak’ın eski sevgilisine beğeni yağdı.