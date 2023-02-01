KEMAN SANATÇISI TALAT ER’DEN TÜRK SANAT MÜZİĞİ’NE YENİ ESER

TRT İstanbul Radyosu keman sanatçısı ve bestekar Talat Er’in “Her Daim

Aşk” albümünden sonra; Engin Kafkas Güfteleri&Talat Er Besteleri’nin

yer aldığı 2 albümü “Hediyem Olsun” Elenor Müzik etiketiyle raflarda

yerini aldı.

Talat Er’in, ikinci klibi albümle aynı adı taşıyan “Hediyem Olsun”

şarkısına çekildi. İstanbul Ataköy İspirtohane’de çekilen klipte şarkıcıya

gazeteci ve televizyon program sunucusu ayrıca Talat Er’in keman

öğrencisi olan Özlem Uçar eşlik etti. Klibin yönetmenliğini Burak M.

Keskin, görüntü yönetmenliğini Ceyhun Yeşin, sanat yönetmenliğini ise

Sinem Toprak üstlendi. Klip tüm dijital platformlarda ve televizyon

ekranlarında yayınlanmaya başladı.

YEŞİLÇAM TADINDA BİR KLİP

Yeşilçam tadında çekilen kısa film tadında saf bir aşk hikâyesinin

anlatıldığı klibin çekimi üç gün sürdü. Sanatçı Talat Er, “İstedik ki bu

klipte unutulmuş saf ve yalın aşkı tekrar canlandıralım. Gösterişten

uzak sadece aşkın olduğu film tadında bir klip çektik. Hediyem Olsun

şarkımızda tamamen bir aşk şarkısı. 2023 yılında düğünlerin olduğu

kadar aşıklarında dilinde bu şarkı olacak. Uzun zamandır Türk Sanat

Müziği’nde yeni bir eser yoktu. Hediyem Olsun şarkımız ile Türk Sanat

Müziği’de yeni bir esere sahip oldu” açıklamasını yaptı.