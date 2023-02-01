KEMAN SANATÇISI TALAT ER’DEN TÜRK SANAT MÜZİĞİ’NE YENİ ESER

TRT İstanbul Radyosu keman sanatçısı ve bestekar Talat Er’in “Her Daim
Aşk” albümünden sonra; Engin Kafkas Güfteleri&Talat Er Besteleri’nin
yer aldığı 2 albümü “Hediyem Olsun” Elenor Müzik etiketiyle raflarda
yerini aldı.
Talat Er’in, ikinci klibi albümle aynı adı taşıyan “Hediyem Olsun”
şarkısına çekildi. İstanbul Ataköy İspirtohane’de çekilen klipte şarkıcıya
gazeteci ve televizyon program sunucusu ayrıca Talat Er’in keman
öğrencisi olan Özlem Uçar eşlik etti. Klibin yönetmenliğini Burak M.
Keskin, görüntü yönetmenliğini Ceyhun Yeşin, sanat yönetmenliğini ise
Sinem Toprak üstlendi. Klip tüm dijital platformlarda ve televizyon
ekranlarında yayınlanmaya başladı.
YEŞİLÇAM TADINDA BİR KLİP
Yeşilçam tadında çekilen kısa film tadında saf bir aşk hikâyesinin
anlatıldığı klibin çekimi üç gün sürdü. Sanatçı Talat Er, “İstedik ki bu
klipte unutulmuş saf ve yalın aşkı tekrar canlandıralım. Gösterişten
uzak sadece aşkın olduğu film tadında bir klip çektik. Hediyem Olsun
şarkımızda tamamen bir aşk şarkısı. 2023 yılında düğünlerin olduğu
kadar aşıklarında dilinde bu şarkı olacak. Uzun zamandır Türk Sanat
Müziği’nde yeni bir eser yoktu. Hediyem Olsun şarkımız ile Türk Sanat
Müziği’de yeni bir esere sahip oldu” açıklamasını yaptı.