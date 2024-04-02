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Fenerbahçe’de tarihi gün

Fenerbahçe’de tarihi gün
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Nisan 2024 - 16:10

Sarı-lacivertlilerde, ligden çekilme de dahil her türlü talebinin gündeme geleceği Olağanüstü Genel Kurul bugün toplanıyor. Ülker Stadı’nda gerçekleştirilecek önemli kongre, saat 17.00’de başlayacak.

Fenerbahçe’de merakla beklenen tarihi gün geldi. Sarı-lacivertlilerin olağanüstü genel kurul toplantısı bugün saat 17.00’de Ülker Stadı’nda başlayacak. Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan sarı-lacivertli kulüp, “Futbol takımının Süper Lig’den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi” gündemiyle toplanacak. Bu arada genel kurula aidat borcu olmayan üyeler katılabilecek. Son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle haksızlığa uğradıklarını dile getiren Fenerbahçe camiasının bir araya geleceği kurula yüksek katılımın olması bekleniyor.

SAHADA SAVUNDUK SIRA ÜYELERDE

Fenerbahçe’nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sosyal medya hesabından bugünkü genel kurul ile ilgili açıklama yaptı. 26 yaşındaki Nijeryalı sağ bek, “Fenerbahçe’nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sahada sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri Fenerbahçe’yi savunacaklar. En büyük Fener” ifadelerini kullandı.

ÇAĞLAR BELİRSİZ

Fenerbahçe’de sakatlıktan dönen Çağlar Söyüncü’nün Adana Demirspor maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz. Dünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan milli stoper, daha sonra özel program dahilinde idmana devam etti.

HER TÜRLÜ KARARA SAYGI DUYARIZ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun Samandıra’da teknik heyet ve futbolcularla yaptığı buluşmanın detayları kulüp tarafından açıklandı. Koç’un genel kurulda alınması beklenen kararları futbolculara anlattığı belirtilirken oyunculara fikirlerinin sorulduğunun altı çizildi. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, Koç’un konuşmasından sonra görüşlerini dile getirdi. Dzeko’nun,”Bu durumdan güçlenerek çıkacağız. Fenerbahçe’nin şampiyon olması için de üzerimize düşen bütün görevleri yapacağız.” dediği iddia edildi. Teknik direktör İsmail Kartal kendisinin Fenerbahçe’de futbolcu olduğu dönemde de şampiyonluğun ellerinden çalındığını belirtip “Her türlü karara saygı duyarız” dedi.

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