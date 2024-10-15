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Motosikletliler kaçtı, polis kovaladı

Motosikletliler kaçtı, polis kovaladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Ekim 2024 - 9:22

Eyüpsultan’da sosyal medyada yayınlamak için motosikletleriyle trafiği tehlikeye atan hareketler yapan 14’ü motosiklet sürücüsü, toplam 24 kişi polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Cebeci Tüneli bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 motosikletlinin yolda ön tekerlerini kaldırıp, tehlikeli hareketler yaptığının görülmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne çok sayıda ihbar yapıldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, motosikletlileri yakalamak için kaçış yollarını trafiğe kapattı.

Bu görüntüler İstanbuldan Motosikletliler kaçtı, polis kovaladı

 

Polislerin yaklaştığını gören motosikletliler kaçmaya çalışsa da başarılı olmadı. Polis ve motosiklet sürücüleri arasında yaşanan kovalamaca saniye saniye görüntülendi.

Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, 24 kişi yakalanarak Alibeyköy Şehit Atıf Ödül polis merkezine götürüldü. Yakalanan kişilere, ‘Ters istikamette araç kullanmak’, ‘Abartı egzoz’, ‘makas atmak’, ‘tescil plakasının okunmaması’, ‘Sürücü belgesiz araç kullanmak’, ‘Yayaların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak’ maddelerinden toplam 251 bin 249 lira cezası kesildi.

Ayrıca yakalananlardan B.K., E.K., Y.E.K., A.Y., K.Ç. ve E.T.’nin sürücü belgeleri iptal edilirken, olayda kullanılan 14 motosiklet trafikten menedildi.

Bu görüntüler İstanbuldan Motosikletliler kaçtı, polis kovaladı

 

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNİN TEHLİKELİ HAREKETLERİ KAMERADA

Emniyete çok sayıda ihbar gelmesine neden olan motosikletlilerin trafikte yaptığı tehlikeli hareketler kameraya yansıdı. Görüntülerde, motosikletli bir grubun ön tekerlerini kaldırıp tehlikeli hareketler yaptıkları, ardından çok sayıda polisin yolları kapattığı, polisi gören şüphelilerin ise kaçmaya çalıştığı görülüyor.

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