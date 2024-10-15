Motosikletliler kaçtı, polis kovaladı

Polislerin yaklaştığını gören motosikletliler kaçmaya çalışsa da başarılı olmadı. Polis ve motosiklet sürücüleri arasında yaşanan kovalamaca saniye saniye görüntülendi.

Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, 24 kişi yakalanarak Alibeyköy Şehit Atıf Ödül polis merkezine götürüldü. Yakalanan kişilere, ‘Ters istikamette araç kullanmak’, ‘Abartı egzoz’, ‘makas atmak’, ‘tescil plakasının okunmaması’, ‘Sürücü belgesiz araç kullanmak’, ‘Yayaların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak’ maddelerinden toplam 251 bin 249 lira cezası kesildi.

Ayrıca yakalananlardan B.K., E.K., Y.E.K., A.Y., K.Ç. ve E.T.’nin sürücü belgeleri iptal edilirken, olayda kullanılan 14 motosiklet trafikten menedildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNİN TEHLİKELİ HAREKETLERİ KAMERADA

Emniyete çok sayıda ihbar gelmesine neden olan motosikletlilerin trafikte yaptığı tehlikeli hareketler kameraya yansıdı. Görüntülerde, motosikletli bir grubun ön tekerlerini kaldırıp tehlikeli hareketler yaptıkları, ardından çok sayıda polisin yolları kapattığı, polisi gören şüphelilerin ise kaçmaya çalıştığı görülüyor.