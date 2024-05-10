Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Tüm dünyayı felakete sürükleyecek senaryo ortaya çıktı. Soğuk savaş yıllarından sonra ilk

Tüm dünyayı felakete sürükleyecek senaryo ortaya çıktı. Soğuk savaş yıllarından sonra ilk
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
10 Mayıs 2024 - 17:41
Youtube kanalı üzerinden Rusya ve İngiltere arasında yaşanan son krizi yorumlayan gazeteci Ardan Zentürk, meydana gelen son gelişmelerin neredeyse füzelerin ateşlenmesinden bir önceki adım olduğunu açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron Kiev’de yaptığı bir açıklamada, Ukrayna’ya verdikleri uzun menzilli füzeleri Rusya’ya karşı istediği gibi kullanabileceğini açıkladı. Bu açıklama sonrasında Rusya, İngiltere’nin Moskova’daki büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı ve adeta bir savaş ültimatomu verdi.

24 saat geçmesinin ardından Rusya’nın bu hamlesine karşın İngiltere, Londra’daki Rus askeri ataşesini sınır dışı etme kararını aldığını açıkladı.

“NÜKLEER BEDELLERİ OLABİLİR”

Kriz bu adımlar sonrasında derinleştikçe derinleşti. Öyle ki Rusya tarafından yapılan açıklamada İngiltere’nin Ukrayna’ya verdiği silahların kendi topraklarına yapacağı saldırının ağır bedelleri olacağını belirtti.

İngiltere ilk başta bu durumu sessiz karşıladı. 24 saat kadar, hatta o arada Dimitri Medvedev çıktı, bakın dedi siz ateş ile oynuyorsunuz böyle Macron’un açıklamaları, Cameron’un açıklamaları falan biz bu yüzden siz karşı taktik nükleer silahlar ile size karşı tatbikat gerçekleştiriyoruz. Yarın bu işler kontrolden çıktığında, İngiltere Başbakanlık makamı saklanacak yer bulamazsınız diye bir nükleer tehditte bulundu.”

ekran-goruntusu-2024-05-10-104511.png

“SAKLANACAK YER BULAMAZSINIZ”

Ve böylesi bir saldırı sonucunda Ukrayna veya başka topraklardaki İngiliz askeri hedeflerini gözeteceklerini açıkladı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev bu işler kontrolden çıkması durumunda İngiltere Başbakanlık makamı dahil olmak saklanacak yer olmayacağını belirterek adeta bir nükleer tehditte bulundu.

Ukrayna’daki veya başka bir yerdeki askeri varlığına karşı misilleme saldırısı yaparız dedi. Yani demek istedi ki mesela Polonya olabilir. 2 tane İngiliz uçağı NATO çerçevesinde Polonya’yı koruyor olabilir, böyle bir şey olabilir.”

“SOĞUK SAVAŞ’TAN BU YANA İLK DEFA”

İngiltere’nin sınır dışı ettiği Rus ataşesi ise tam 10 yıldır Londra’da görev yürütüyor. Hakkında sınır dışı kararının verilmesini Soğuk Savaş yılları sonrasında bir ilk olarak yorumlayan Zentürk durumun ciddiyetine dikkat çekti.

“Atılan adam Albay Maxim Elovik 2014 yılından beri İngiltere de görevli. Soğuk savaştan bu yana İngiltere böyle bir karar almış askeri ataşe hakkında Soğuk Savaş yıllarında böyle adımlar çok olurdu.”

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın küresel boyuta gelebileceğini ifade eden Zentürk, dünyayı bekleyen Nükleer savaşın adım adım yaklaştığı ve bununda İngiltere-ABD ittifakının Rusya ile krizi bile isteye büyüttüğünü aktardı.

“10 Mayıs itibari ile Rusya, İngiltere’nin Moskova’daki büyükelçiliğinden hepsini yollayacaklardır. İngiltere ile Rusya arasında iş büyüyor. Bu ABD ile İngiltere arasındaki ittifakın Rusya ile arasındaki krizi yükseltmesi anlamına geliyor. Bu sadece İngiltere’yi kapsamıyor. Bu belli ki planlanmış ve demişler ki İngiltere ve Amerika olarak biz bunlarla bu krizi en üst noktaya nasıl tırmandırırız şu anda onu yapıyorlar.”

ekran-goruntusu-2024-05-10-104519.png

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İpek Kıraç en sonunda konuştu. İnan Kıraç bu açıklamaları sonuna kadar okuyacakİpek Kıraç en sonunda konuştu. İnan Kıraç bu açıklamaları sonuna kadar okuyacak
Yargıtay Başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk çekildi. MHP’nin desteklediği iddia ediliyorduYargıtay Başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk çekildi. MHP’nin desteklediği iddia ediliyordu
Özgür Özel Erdoğan ile emekli maaşında anlaştığını açıkladı. Büyük müjde verir gibi açıklama yaptıÖzgür Özel Erdoğan ile emekli maaşında anlaştığını açıkladı. Büyük müjde verir gibi açıklama yaptı
İkinci el otomobilde satışlar durduİkinci el otomobilde satışlar durdu
Haluk Levent BM toplantısına damga vurdu! “Netanyahu’ya bir soru sormak istiyorum”Haluk Levent BM toplantısına damga vurdu! “Netanyahu’ya bir soru sormak istiyorum”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
THY’deki ‘Rolex çetesi’ çökertildi. Japonlar olmasa atı alan Üsküdar’ı geçecekti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İpek Kıraç en sonunda konuştu. İnan Kıraç bu açıklamaları sonuna kadar okuyacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yargıtay Başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk çekildi. MHP’nin desteklediği iddia ediliyordu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tüm dünyayı felakete sürükleyecek senaryo ortaya çıktı. Soğuk savaş yıllarından sonra ilk
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Özel Erdoğan ile emekli maaşında anlaştığını açıkladı. Büyük müjde verir gibi açıklama yaptı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İkinci el otomobilde satışlar durdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Haluk Levent BM toplantısına damga vurdu! “Netanyahu’ya bir soru sormak istiyorum”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Afra Saraçoğlu için “Sahnede tacize uğradı” dediler, gerçek çok başka çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
M7 kod adlı tanığın ifadeleri ortalığı karıştırdı! Süleyman Soylu, Fahrettin Koca, Bekir Bozdağ…
SON DAKİKA HABERLERİ
THY’deki ‘Rolex çetesi’ çökertildi. Japonlar olmasa atı alan Üsküdar’ı geçecektiMayıs 10, 2024-5:51 pm
Yargıtay Başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk çekildi. MHP’nin desteklediği iddia ediliyorduMayıs 10, 2024-5:46 pm
Tüm dünyayı felakete sürükleyecek senaryo ortaya çıktı. Soğuk savaş yıllarından sonra ilkMayıs 10, 2024-5:41 pm
Özgür Özel Erdoğan ile emekli maaşında anlaştığını açıkladı. Büyük müjde verir gibi açıklama yaptıMayıs 10, 2024-4:56 pm
İkinci el otomobilde satışlar durduMayıs 10, 2024-4:53 pm
Haluk Levent BM toplantısına damga vurdu! “Netanyahu’ya bir soru sormak istiyorum”Mayıs 10, 2024-4:52 pm
Ahmet Hakan’dan Erdoğan’a af çağrısı! ‘Zamanı gelmedi mi?..’Mayıs 10, 2024-9:54 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !