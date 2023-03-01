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Atatürk stadının adı AKP’li ismin adıyla değiştiriliyor

Atatürk stadının adı AKP’li ismin adıyla değiştiriliyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Ekim 2023 - 15:53

Van Atatürk Stadyumu’nun adı, son milletvekili seçimlerinde AKP’den aday adayı olan Veysel Ürüm’ün ismiyle değiştiriliyor.

TamgaTürk’te yer alan habere göre, Van Atatürk Stadyumu’nun ismi değiştiriliyor. Vanspor Başkanı Feyat Kıyak, stadyumun “Veysel Ürüm Şehir Stadyumu” olarak değiştirilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na başvuruda bulunulduğunu açıkladı. Ürüm, son milletvekili seçimlerinde AKP’den aday adayı olurken, aynı zamanda aşiret üyesi olarak da biliniyor.

Veysel Ürüm’ün aynı zamanda Vanspor’un İkinci Başkanı olduğu da belirtildi.

Vanspor Başkanı Feyat Kıyak, Van’da katıldığı bir televizyon programında, şehir stadına yönelik açıklamalarda bulunarak, yıllardır yenilenmesi ve adının değiştirilmesi için çağrıda bulundukları Van Atatürk Şehir Stadyumu’nun isminin değiştirileceğini söyledi.

Kıyak, yaptığı açıklamalarda, “Veysel Ürüm, Vanspor için önemli bir değerdir. Kendisinin rızasını aldık. İmzalar atıldı, anlaşmalar yapıldı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile de görüştük. Bakanlıktan onay bekliyoruz. İnşallah 2023-2024 sezonunda Van Atatürk Şehir Stadyumu’nun adı Veysel Ürüm Şehir Stadyumu olarak değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Van Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

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ATATÜRK İSMİ KALDIRILAN STADYUMLAR

Antalya, Afyon, Konya, Bursa, Sakarya, Antakya, Kayseri, Rize ve Giresun, Eskişehir”deki Atatürk statlarının ardından Elazığ”daki stadın isminden de Atatürk silinmişti. Beşiktaş İnönü ve Kocaeli İsmetpaşa statlarının da adı değiştirilmiş ve İnönü ismi çıkarılmıştı.

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