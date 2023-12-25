Ekonominin en güvenilir isimlerden Şeref Oğuz yakaladı: Kamunun vicdansız zamları geri alınsın

Ekonomide yaşanan sorunlarla birlikte her gün yaşanan fiyat artışları ve yüksek enflasyon hemen hemen her piyasayı derinden etkilerken, ekonomi yazarı Şeref Oğuz, artan fiyatlar için özel sektörü suçlayan iktidara çağrıda bulundu.

İktidarın fahiş fiyat artışlarına karşı yaptığı tek şeyin tehditler savurmak olduğunu dile getiren Şeref Oğuz, “Ticaret bakanı, daha önceki işe yaramayana tehditlerini yineleyip durdu; ‘fahiş fiyatları geri alın’ çağrısı ile yetindi. Hatta ‘eğer fahiş fiyat artışlarını geri almazsanız, tepenize bineriz’ kabilinden şeyler söyledi.” diye yazdı.

Ancak Şeref Oğuz, fiyat artışının bayraktarının kamu olduğunu savundu. Köprü-otoyol ücretlerine yüzde 75 zam, yeniden değerleme oranı yüzde 58, enerjiden pasaporta dek her alanda kamusal fahiş fiyat artışları yaşandığını hatırlatan Şeref Oğuz, “Mademki fahiş fiyat artışlarına karşı savaş başlatıldı, o halde öncelikle kamu bu fahiş fiyat artışlarını geri alsın” ifadelerini kullandı.

Yılbaşından itibaren asgari ücrete gelecek zamla birlikte fiyatların da yukarı yönlü hareket edeceğini dile getiren Şeref Oğuz, buna bir de kamunun zamları eklenirse, fahiş enflasyon tırmanışı yaşanabileceğini altını çizdi.

Şeref Oğuz, ekonomi yönetimine, “Bakan, bizleri tehdit etmek yerine, kamunun fahiş fiyat artışlarını geri alsın veya durdursun.” çağrısı yaptı.