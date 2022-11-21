Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti…

2023 seçimleri için geri sayım sürerken, sahadan anket sonuçları da gelmeye devam ediyo
Areda Survey, 2023 seçimleri başta olmak üzere vatandaşın nabzını tuttuğu araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
Araştırma, 26-31 Ekim tarihleri arasında 26 ilde, 18 yaş üstü 2 bin kişiyle gerçekleştirildi.
Seçimlerine 7 ay gibi az bir süre kalırken son ankette iki partinin oylarındaki erime dikkat çekti.
AK Parti: Yüzde 38,3
CHP: Yüzde 23,8
İYİ Parti: Yüzde 11,2
HDP: Yüzde 10,9
MHP: Yüzde 9,4
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,2
Zafer Partisi: Yüzde 1,2
DEVA Partisi: Yüzde 1,1
Memleket Partisi: Yüzde 0,7
Saadet Partisi: Yüzde 0,6
Vatan Partisi: Yüzde 0,4
Demokrat Parti: Yüzde 0,4
BBP: Yüzde 0,4
Gelecek Partisi: Yüzde 0,2
Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0,2
AK PARTİ ÖNDE
Türkiye genelinde AK Parti yüzde 38,3 ile açık ara önde. Daha önceki ankette ise AK Parti 38,0 oy oranındaydı.
CHP 25’TEN YÜZDE 23,8’E DÜŞTÜ
Arade Survey’in daha önceki anketinde yüzde 25,0 alan CHP bu ankette yüzde 23,8’lik bir orana geriledi.
İYİ PARTİ’DE DE DÜŞÜŞ VAR
İYİ Parti’nin, önceki aylara göre oyunu düşürerek yüzde 11,2’ye düştüğü gözlemlendi.
HDP, bugün gerçekleşecek bir seçimde yüzde 10,9’luk oy oranıyla geleneksel oyunu koruyor.