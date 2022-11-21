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Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti…

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti…
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21 Kasım 2022 - 15:22
Seçimlere sayılı aylar kala araştırma şirketleri de ellerindeki verileri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Areda Survey, 2023 seçimi için yaptığı son ankette katılımcılara ‘Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz’ sorusunu yöneltti. İki partinin durumu ise dikkat çekti…

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti… - Sayfa 1

2023 seçimleri için geri sayım sürerken, sahadan anket sonuçları da gelmeye devam ediyo

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti… - Sayfa 2

Areda Survey, 2023 seçimleri başta olmak üzere vatandaşın nabzını tuttuğu araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti… - Sayfa 3

Araştırma, 26-31 Ekim tarihleri arasında 26 ilde, 18 yaş üstü 2 bin kişiyle gerçekleştirildi.

Seçimlerine 7 ay gibi az bir süre kalırken son ankette iki partinin oylarındaki erime dikkat çekti.

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti… - Sayfa 5

AK Parti: Yüzde 38,3

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti… - Sayfa 6

CHP: Yüzde 23,8

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti… - Sayfa 7

İYİ Parti: Yüzde 11,2

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti… - Sayfa 8

HDP: Yüzde 10,9

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti… - Sayfa 9

MHP: Yüzde 9,4

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti… - Sayfa 10

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,2

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti… - Sayfa 11

Zafer Partisi: Yüzde 1,2

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti… - Sayfa 12

DEVA Partisi: Yüzde 1,1

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti… - Sayfa 13

Memleket Partisi: Yüzde 0,7

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti… - Sayfa 14

Saadet Partisi: Yüzde 0,6

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti… - Sayfa 15

Vatan Partisi: Yüzde 0,4

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti… - Sayfa 16

Demokrat Parti: Yüzde 0,4

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti… - Sayfa 17

BBP: Yüzde 0,4

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti… - Sayfa 18

Gelecek Partisi: Yüzde 0,2

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti… - Sayfa 19

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0,2

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti… - Sayfa 20
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti… - Sayfa 21

AK PARTİ ÖNDE

Türkiye genelinde AK Parti yüzde 38,3 ile açık ara önde. Daha önceki ankette ise AK Parti 38,0 oy oranındaydı.

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti… - Sayfa 22

CHP 25’TEN YÜZDE 23,8’E DÜŞTÜ

Arade Survey’in daha önceki anketinde yüzde 25,0 alan CHP bu ankette yüzde 23,8’lik bir orana geriledi.

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti… - Sayfa 23

İYİ PARTİ’DE DE DÜŞÜŞ VAR

İYİ Parti’nin, önceki aylara göre oyunu düşürerek yüzde 11,2’ye düştüğü gözlemlendi.

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İki partideki erime dikkat çekti… - Sayfa 24

HDP, bugün gerçekleşecek bir seçimde yüzde 10,9’luk oy oranıyla geleneksel oyunu koruyor.

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