ŞABAN SEVİNÇ VE METE YARAR CANLI YAYINDA BİRBİRİNE GİRDİ

Ekol TV’de yayınlanan bir programda, gazeteciler Şaban Sevinç ve Mete Yarar arasında canlı yayında büyük bir gerginlik yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar gündeme geldiğinde, Sevinç ve Yarar arasında sert bir tartışma patlak verdi. Yayında yaşanan gerilim, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından geniş yankı uyandırdı.

TARTIŞMA NEDEN BAŞLADI?

Ekol TV’deki programda, Ekrem İmamoğlu’nun son dönemdeki ifadeye çağrılması konusu ele alındı. Gazeteciler, bu süreçle ilgili farklı görüşlerini paylaşıyorlardı. Ancak, görüş ayrılıkları kısa sürede hararetli bir tartışmaya dönüştü. Mete Yarar, İmamoğlu’nun mahkemelerinin hakimin takdirinde olduğunu belirterek, bu konuda herhangi bir yanlışlık olmadığını savundu. Şaban Sevinç ise bu görüşe katılmadı ve mahkeme kararlarını sorguladı. Yarar’ın, “Böyle bir ceza yok ama kafasına esti o cezayı verdi” şeklindeki sözleri tartışmayı alevlendirdi.

SES TONLARI YÜKSELDİ: KÜFÜR VE GERGİNLİK

Yarar’ın sözleri üzerine, Sevinç öfkeli bir şekilde karşılık verdi. “Böyle bir takdir olur mu?” diyen Sevinç, Yarar’a “İspatlamayacağın bir olaydan hakimi töhmet altında bırakıyorsun” şeklinde tepki gösterdi. Bunun üzerine ses tonları giderek yükseldi. Gerginlik arttıkça, Sevinç elindeki sunum çubuğunu masaya vurdu ve odadan uzaklaşmak istedi. Yarar da bu duruma karşılık vererek, “Nereye vuruyorsun kardeşim?” dedi.

REKLAM ARASI VE GÜNDEM OLAN OLAY

Bu gerilim, yayına reklam arası verilmesiyle sonlandırıldı. Şaban Sevinç, odadan çıkarken “Nereye vurdum, sana mı vurdum?” diyerek yanıt verdi. Yarar ise “Ben senin şeyin miyim? Ayar mı çekiyorsun bana?” şeklinde karşılık verdi. Bu gergin anlar, izleyiciler tarafından anında sosyal medyada paylaşılırken, günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

SOSYAL MEDYADA YANKI BULAN TARTIŞMA

Yaşanan gerginlik, sosyal medya üzerinde geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı, her iki gazetecinin de tavırlarını eleştirirken, bazıları ise olayın ne denli sert bir şekilde geliştiğini vurguladı. İzleyiciler, canlı yayındaki bu atmosferin, televizyon programlarının ne kadar duygusal ve gerilim dolu olabileceğine dair önemli bir örnek sunduğunu belirtti.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr