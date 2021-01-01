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Bu Ne Terbiyesizlik !

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Bu Ne Terbiyesizlik !
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11 Ağustos 2021 - 15:58
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Suriyeli bir sığınmacının Cumhuriyet Halk Partisi ile mücadele ederken AK Parti’ye destek olunmalı yönündeki videosu tepkilere neden oldu.

Suriyeli göçmenden CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında şok sözler! ‘Başımıza bela gelecek…’

Suriyeli bir göçmenin, sosyal medya hesabı üzerinden CHP’yi hedef alan videosuna tepkiler çığ gibi büyüdü. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ‘Durumun sorumlusu Erdoğan’dır’ dedi.

“SURİYELİLERİ SORUMLU TUTACAKLAR”

Gündem olan videoda Suriyeli göçmen, şu ifadeleri kullandı: “CHP, Suriyelileri ve mültecileri alay konusu edip, millet onlara destek versin istiyorlar. Onlar hükümet olunca herkesi ülkeden atacaklar. Siyasete karışmayalım demeyin çünkü susarsak bela başımıza gelecek. Dikkat ettirelim millete. Herkesi ülkeden atmak yerine başka çözümler var. Ey millet biz AKP ile bir arada olmazsak, bunlar hükümet olur ve her şeyden Suriyelileri sorumlu tutacaklar.”

İşte o video…

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE YAPILMIŞ BİR TEHDİTTİR”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Recep Tayyip Erdoğan bu durumla gurur duymalı; ülkenin kurucu Partisine gelen bu tehdit Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılmış bir tehdittir” ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayların sorumlusunun Erdoğan olduğunu aktaran Başarır açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Maalesef ki Cumhuriyet tarihinin en basiretsiz yöneticisi bu güzel ülkeyi bu hale getirdi.”

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