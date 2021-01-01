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Damadına Mektubunda Ne Yazdı?

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Damadına Mektubunda Ne Yazdı?
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11 Ağustos 2021 - 15:31
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Kerem Çalışkan, mektubunda şunları yazdı: Türkiye milli uçaklarda, insansız hava araçlarında dünyada destan yazıyor. İHA’larda, SİHA’larda dünya liginde şampiyon ülke konumuna geldi. SİHA’lar Libya’da Azerbaycan’da savaşın yönünü çevirdi. Dünyada korkulan, kıskanılan, imrenilen, övülen bir gerçek oldu Türk SİHA’ları. Evet bu işin arkasında tanıdık bir isim var.

DÜNYANIN PARMAK ISIRACAĞI YİHA’LAR

Selçuk Bayraktar; SİHA’ların efendisi. Mütevazı, çalışkan, yorulmaz, dirençli kimliği ile bu başarının arkasındaki adam… Evet, Erdoğan’ın damadı. Bu olgu SİHA’ların üretiminde, babadan havacı bu delikanlının önünü açtıysa ne mutlu Türkiye’ye. Şimdi sözümüz Selçuk Bayraktar’a; 2022 yazı başına kadar Türkiye sizden 20 adet YİHA istiyor… YİHA, Yangın İnsansız Hava Aracı. Sizin elinizdeki teknolojik düzeyde bunu üretmenin çok zor olmayacağına inanıyoruz. Hele SİHA’larda milli motor denemeleri artarken. Sizin dünyanın parmak ısıracağı en gelişkin YİHA’ları kısa sürede üretip devreye sokacağınıza inanıyoruz.

TÜRK MİLLETİ BUNU BEKLİYOR

İlk planda belki bir, iki, üç, beş YİHA… Ama Türkiye gibi bir ülkenin en az 20 uçaklık bir yangın söndürme filosuna ihtiyacı var. Sadece orman değil, her türlü yangında hemen devreye girebilecek YİHA’lar filosu. Üstelik, önümüzdeki yıllarda, daha da ısınacak ve muhtemel yine yanacak olan Akdeniz ülkelerine ve kuzey ülkelerine de kiralanabilecek, destek için yollanacak YİHA’lar. Maksimum su, kimyasal, köpük kapasitesine sahip, yangınların dibine kadar girebilecek yüksek manevra kabiliyeti taşıyan Türk yangın uçakları. Dünyanın kıskandığı uçaklar. Akdeniz’de yangınlarda efsane olacak, herkesin yardımına koşacak uçaklar. Türk SİHA’larından sonra Türk YİHA’ları. Evet Selçuk Bayraktar’dan bunu istiyoruz, bunu bekliyoruz. Tarih önünde cümleyi daha net yazalım: Türk milleti sizden bunu bekliyor.”

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