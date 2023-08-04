Bu nasıl 54 yaş! Jennifer Lopez doğum gününde bikinili pozlarıyla herkesi büyüledi

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Görünümünü tamamlamak için gösterişli mücevherler, şık siyah bir fötr şapka ve çok yüksek topuklu ayakkabılar da giyen Lopez’in Instagram üzerinden yaptığı paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.