İbrahim Tatlıses mal varlığını açıklamaktan neden korkuyor?

İbrahim Tatlıses’in mal varlığı haberleriyle ilgili bir kez daha yalanlama geldi. Tatlıses’in kendi açıkladığı servetinin doğru olmadığı belirtildi. İddialara göre Tatlıses’in sahip olduğu mal varlığı arasında birçok mülk, şirket ve araç bulunuyor.
Türk müziğine yorumu ve şarkılarıyla damga vuran İbrahim Tatlıses mal varlığı haberleriyle gündeme damga vurmuştu. Servetinin kendi açıkladığı haberlerine İmparator’dan yine yalanlama geldi.KENDİSİNİN AÇIKLADIĞI SÖYLENMİŞTİ
Medyada ‘serveti dudak uçuklatan ünlüler’
başlıklı bir liste yayınlanmış, İbrahim Tatlıses’in isminin listede ilk sıralarda bulunduğu iddia edilmişti. Tatlıses’in ise listeyi yalanlayıp servetini kendi açıkladığı öne sürülmüştü.“TÜ TÜ MAŞALLAH”
Mal varlığı hakkında çıkan haberlerden sonra açıklama yapması beklenen Tatlıses sonunda sessizliğini bozdu. Tatlıses sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı “Tü tü maşallah ! Nazar değmez inşallah kurban olayım Allah’ıma bunların hepsi bizimmiş! Dersem de inanmayın”
sözleriyle iddiaları yalanladı.
İbrahim Tatlıses’in mal varlığını ikinci kez yalanlaması ”Korktuğu bir şey mi var?” sorusunun akıllara gelmesine neden oldu.İŞTE TATLISES’İN SAHİP OLDUĞU İDDİA EDİLEN MAL VARLIĞI
Seyrantepe’de 1.5 dönüm arsa üzerinde bulunan bir kebap salonu,TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binasıBy Tatlısesgiyimin atölyesi ve mağazasıDemirciköy Alarko Sitesi’nde bir villaSeyrantepe OYAK Sitesi’nde üç daireŞanlıurfa’da bir daireŞanlıurfa’da 3 dönüm arsaİzmir Narlıdere Folkart Evleri’nde bir daireHadımköy Günışığı Konaklarında bir villa
1 tekne, 2 sürat motoru2 adet Mercedes marka otomobil3 Jeep1 limuzin20 şirket aracıBodrum Bitez’de 48 daireli Tatlıses Paradise apartları ve içinde bir villaBodrum Bitez’de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı Golo Beach HotelBodrum Bitez’de 6.5 dönüm arsaKuşadası’nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı Tatlıses Otelİstanbul’da 5 kebap salonuUydu kanalı ve D-Smart’ta yayında olan TV kanalıbirçok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV.