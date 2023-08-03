İbrahim Tatlıses mal varlığını açıklamaktan neden korkuyor?

İbrahim Tatlıses’in mal varlığı haberleriyle ilgili bir kez daha yalanlama geldi. Tatlıses’in kendi açıkladığı servetinin doğru olmadığı belirtildi. İddialara göre Tatlıses’in sahip olduğu mal varlığı arasında birçok mülk, şirket ve araç bulunuyor.