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Kendine gelir gelmez Kızılcık Şerbeti’ni izledi! Yerine gelen ismi duyunca…

Kendine gelir gelmez Kızılcık Şerbeti’ni izledi! Yerine gelen ismi duyunca…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Mart 2024 - 15:17

Kızılcık Şerbeti’nde ‘Abdullah Ünal’ karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmiş. Hafızasındaki sıkıntıyı atlatan Tanrıöğen, haftaya taburcu olacak. İddiaya göre Tanrıöğen, kendine gelir gelmez Kızılcık Şerbeti’ni izleyip duygulandı.

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