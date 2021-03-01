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Ayrıldığı Gün Ona Ne Söyledi ?

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Ayrıldığı Gün Ona Ne Söyledi ?
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15 Eylül 2021 - 16:39
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu AK Parti’den ayrıldığı gün Erdoğan ile yaptığı diyaloğu anlattı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu TV 5’te katıldığı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, “AK Parti’den ayrıldığım gün Sayın Cumhurbaşkanı’na dedim ki, yaptığınız bu müdahale ile öyle bir fitne tohumu atıldı ki partiye, artık herkes herkes aleyhine trol çetesi tutacak, birbirinin aleyhine çalışacak. Öyle oldu, hepsinin trol çeteleri var birbirilerine karşı kullandıkları, özellikle Süleyman Soylu ve Berat Albayrak arasında. Ama ne oldu? Berat Albayrak Instagram’dan, kayınpederine bile haber etmeden istifa etti. Soylu halen Peker’in sorularına cevap vermiyor” dedi.

Katıldığı programda AKP döneminde yaşadıklarına da değinen Davutoğlu, “Çarkın içine alıp öğütemediler, çarkın dışında kaldığım için suçlayamadılar. Çarkı kıracağımı da gördüler” şeklinde konuştu.

“Sayın Binali Yıldırım, Sayın Soylu gibi kendilerini AK Parti genel başkanlığına hazırlayıp da hevesleri kursağında kalan, benim artan popülaritem yüzünden bu hedeflerine ulaşması mümkün olmayanların ihtirasları vardı” diyen Davutoğlu, AK Parti’ye ilişkin olarak ‘Bir çark vardı, Reza Zarrab’ından, yolsuzluklarından, imar rantlarından, 5 müteahhitten, ordan burdan oluşan… Ben bu çarkın tümüyle dışındaydım. Hiçbir yerde bu çarkın ufak bir dişlisine bile beni sokamadılar” dedi.

‘VİCDAN SAHİBİ HERKES 2019’DAKİ YAYIMLADIĞIM MANİFESTOYU OKUSUN’

AKP’den ayrılmasına yönelik sürecide aktaran Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, “Vicdan sahibi herkes 2019’da yayınladığım manifestoyu bir okusun. O manifestoda yazdıklarım yapılsaydı bugün ülke bu durumda mı olurdu?” ifadelerini kullandı.

‘CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ EN VAHİM HATADIR’

Davutoğlu konuşmasında makamını terkettikten sonra raporlar verdiğini ifade ederken, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yapılabilecek en vahim hatadır diye. Sizin için yapılmıyor bu değişiklik, sizden sonra otoriter bir rejim kurmak için dedim. Kendi döneminde zaten kurdu, Perinçek ve Bahçeli ile birlikte’ diye ekledi.

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