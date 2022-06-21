bahçeli şimdi cem yılmaz taktı

MHP lideri Devlet Bahçeli, komedyen Cem Yılmaz’ı isim vermeden hedef aldı. Devlet Bahçeli, “Netflix’te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddini aşmıştır” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.Bahçeli konuşmasında isim vermeden Cem Yılmaz ve yeni dizisi Erşan Kuneri’yi hedef aldı.Devlet Bahçeli şunları söyledi:
“Netflix’te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddini aşmıştır. Aile hayatı son sığınaktır. Bu sığınağın yağmalanması için planlı bir propaganda devrededir. Küfür etmenin neresine güleceğiz. Kadını metalaştıran, erkeği yozlaştıran ucube dizi sahnelerinin neresini beğenip takdir edeceğiz.”