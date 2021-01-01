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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Türkiye’de Omicron varyantı görülen şehirler belli oldu!

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Türkiye’de Omicron varyantı görülen şehirler belli oldu!
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28 Aralık 2021 - 15:54

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Türkiye’de Omicron varyantı görülen şehirler belli oldu!

Son dakika: Türkiye&#39;de görülen Omicron varyantı nedir? Omicron hangi şehirlerde görüldü? Omicron hastalarının son durumu ne? Belirtileri neler?

Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde tespit edilen toplam Omicron varyantı sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada hangi ilde ne kadar vaka sayısının da olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, Avrupa’dan sonra Türkiye’de de hızla yayılan Omicron varyantıyla ilgili açıklamada bulundu. Uluslararası çapta yayın yapan internet sitesinin Türkiye’de Omicron varyantını yüzde 42 olarak belirtmesi üzerine söz konusu site yöneticileriyle irtibata geçtiğini ve yanlış verilerin güncellendiğini duyuran bakanlık şu ifadeleri kullandı;

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından Omicron varyantının Avrupa kıtasında görülmeye başlandığı zamandan itibaren 17 merkezimizde Omicron varyantı için gerçek zamanlı PCR tabanlı bir tarama başlatılmıştır.

8 Aralıktan itibaren tarama yapılan 150.000 örnekte Omicron varyantı olduğu düşünülen örnekler gen sekanslaması çalışılarak doğrulanmak üzere Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelemeye alınmıştır.

OMİCRON VARYANTI YÜZDE 42,19 İDDİASI

Çeşitli yayın organlarında ülkemizde omicron varyantının %42,19 olduğu ifade edilmiş, referans olarak uluslararası çapta yayın yapan internet sitesinin sayfasındaki grafikler esas alınarak değerlendirmeler yapıldığı görülmüştür.

İlgili adreste yer alan grafikte belirtilen 13 -27 Aralık 2021 tarihleri arasında örnek toplama tarihleri göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede anılan tarihler arasında toplam 869 örneğin sekanslanmış ve GISAID olarak adlandırılan uluslararası platformda sonuçların paylaşılmış olduğu görülebilir.

Merkezimizde incelenen 869 örneğin 737’si Delta, 39’u Omicron olarak DSÖ tarafından deklare edilen VOC (endişe veren varyant) kategorisinde sistemde kayıtlıdır. 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren ise sekansı yapılarak sisteme girilen örnek sayısı 3344’tür.

OMİCRON GÖRÜLEN İLLER

Bunların 3073’ü Delta , 42’si Omicron varyantıdır. Omicron varyantının görüldüğü iller; İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta (2)’dir.

ilgili sitede yayınlanan veriler güncel olarak yayınlanmamıştır. Site yöneticileri ile yapılan görüşmede, verilerin GISAID sisteminden çekilmesinde sorunlar yaşandığı, bildirilmiş ve güncel durum teyit edilerek web sitesinin güncelleneceği tarafımıza bildirilmiştir.

Bugün yapılan güncelleme ile 247 girişin 220’sinin Delta 27’sinin Omicron olduğu teyit edilerek ilgili sitede yanlışlık düzeltilerek güncel durum yayınlanmıştır.

Varyantlar konusundaki gerçek ve güncel verilere GISAID sisteminden ulaşılabilmektedir.

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