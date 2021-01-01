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2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi…

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi…
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28 Aralık 2021 - 15:51

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi…

Yeni yıla girmek için gün saydığımız şu günlerde 2022’in en şansız burçları belli oldu. Bazı burçlar yeni bir sayfa açacakken, bazıları için ise işler her zaman yolunda gitmeyecek. Peki, hangi konularda kimler daha şansız olacak? İşte 2022 yılının şanssız burçları…

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 1

Astroloji ve astronomik hareketlerin kişinin ruh hali üzerindeki etkisine inananlar, günlük, haftalık ve aylık burç yorumları hakkında araştırma yapıyor.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 2

2022 için geri sayım başladı. 2022’nin en çok merak edilen konularından biri de burçların kişilerin yaşamına hangi alanlarda şans getireceği ya da şansız olacağı  oluyor.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 3

2022 yılında aşk, iş, sağlık, kariyer ve ilişkiler konusunda hangi burç ne kadar şanlı veya şanssız olacak?

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 4

Jüpiter gezegeninin Balık burcunda gerçekleşecek bir yıllık seyahati şans konusunda hangi burcu nasıl etkileyecek?

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 5

Hangi burç ne tür konularda şanslı veya şansız olacak?

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 6

Tüm dünyada astrologların görüşlerine göre 2022 yılının en şanssız burçları hangileri olacak? İşte 2022’nin şanssız burçları…

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 7

İkizler burcunda olan kişiler, uzun süredir kariyer evinizde seyahat eden Neptün’ün etkisi ile iş alanınızda tam olarak nasıl ilerlemek istediğinize net bir cevap bulamamış olabilirsiniz.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 8

2022’de bazı İkizler’in artık iş değiştirme vaktinin geldiğinin habercisi olacak.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 9

Özellikle tutulmaların da etkisiyle, iş yerinde arkanızdan dönen dolapları fark edebilir ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 10

Bu yıla biraz bitkin başlayabilir, mental olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 11

Sene boyunca süre gelecek olan tutulmalar, özellikle sağlık alanına daha çok özen göstermeniz gerektiğini söylüyor.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 12

Aromaterapinin şifasını keşfederek yeni deneyimler yaşayabilirsiniz. İdeallerinize giden yol meşakkatli olabilir. Hemen pes etmeyin!

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 13

Terazi burcundaki kişiler, 2022 yılında bazı sorumluluklarınızın hayat enerjinizi aşağı çektiğini hissedebilirsiniz.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 14

Kış aylarında durgun seyreden kariyer hayatınız baharda kendini gece gündüz çalışmaya bırakacak.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 15

Bu yıl sorumluluklarınız artacağından, eğlence ve romantizme çok da zaman ayıramayabilirsiniz.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 16

İlişkilerde maceradan çok güven arayışı içinde olacaksınız. Bazı ilişkiler çetin bir sınavdan geçecek.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 17

Bedeninizdeki stresi azaltmak için düzenli beslenmeye ve uykunuza dikkat etmeniz gerekiyor.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 18

Ufak kazalara, yanıklara karşı tedbiri elden bırakmayın.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 19

Yay burcuna sahip olanlar, 2022’de ani ve düşünmeden karar almamaya özen gösterin.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 20

İş hayatınızda çok fazla risk almaktan kaçının. Beklenmedik bir şekilde çalışma ortamınız değişebilir.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 21

Şubat ayında yapacağınız spekülatif kazançlara ve yatırımlara son derece dikkat etmelisiniz.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 22

Bu sene sağlık kontrollerinizi sakın ihmal etmeyin. Kayak, paraşüt gibi ekstrem sporlar yapmak sizin için riskli olabilir.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 23

Kış aylarında bazı Yaylar ağır grip geçirebilir. Bunun için bağışıklık sisteminize ve düzenli beslenmenize dikkat etmelisiniz.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 24

Tiroit, farenjit ve boğaz yolu hastalıklarına karşı dikkatli olun; kendinizi korumaya özen gösterin.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 25

Hayatınızda başarısızlık bile olsa bunu bir hayat deneyimi olarak algılayın ve yolunuza devam edin.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 26

Barınaklara yardım etmek ve evcil hayvanlarla ilgilenmek bu sene ruhunuza fazlasıyla iyi gelecek.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 27

Peki 2022’nin şanslı burçları hangileri olacak. İşte 2022’de şansı yaver gidecek olan burçlar…

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 28

Koç burçlarının 2022’de şansı kucakladıkları konu aşk olacak! Uzun yıllar süren yalnızlığınızı, ilişkilerde bir türlü dilediğiniz huzuru ve sevgiyi hissedemediğiniz tüm süreci geride bırakmaya hazır mısınız Yeni yıl, daha ilk günlerden verdiği enerji ile size romantizm sinyallerini derinden hissettirecek.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 29

Koç burçlarının 2022’de şansı kucakladıkları konu aşk olacak! Uzun yıllar süren yalnızlığınızı, ilişkilerde bir türlü dilediğiniz huzuru ve sevgiyi hissedemediğiniz tüm süreci geride bırakmaya hazır mısınız Yeni yıl, daha ilk günlerden verdiği enerji ile size romantizm sinyallerini derinden hissettirecek.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 30

2022 yılı Boğa burçlarının hayalleri konusunda adım atmaları için en doğru zaman. ‘Sakın ben hayal kurmam’ demesinler. Çünkü bu şanslı yıl karşılarına bir daha 12 sene sonra çıkacak. Kalabalıklara karışmalılar ve hayalleriyle ilgili küçük de olsa adımlar atmalılar. Hayatın onları nasıl desteklediğine inanamayacaklar.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 31

Hayatın her alanında şansa kapınızı aralamaya hazır olun Yengeçler! Çünkü yılın sonunda 2022 için yalnızca “mükemmel bir seneydi” diyeceksiniz! Astrologlar 2021’deki gelgitlerin ve sorunların 2022 yılında çözümleneceğini müjdeliyor.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 32

Sahip olduğunuz tüm bağların daha da derinleşerek güçleneceği bu senede, yaşamınıza yenilikler katmak için de kusursuz bir aura ile kuşanacaksınız. Ortamların yıldızı ve en baş neşe kaynağı sizden başkası değil! İş ortamında da sosyal ortamlarda da bağlarınızı daha da pekiştirerek aidiyet duygunuzu güçlendireceğiniz bir sene sizi bekliyor.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 33

Aslanlar için 2022 yılı bol aksiyonlu geçecek! Bu aksiyonlar elbette hayatınıza güzellikler katacak değerde olacak. Pek çok fırsatın size altın tepside sunulacağı bu yılda, iyi olan her şeye ruhunuzu açacak ve şans vereceksiniz. İş fırsatları sayesinde ilerleyen yıllarda yapacağınız kariyer sıçramalarının ilk adımlarını 2022 yılında atabilirsiniz. Gereken emeği ve özveriyi gösterdiğiniz sürece çaldığınız hiçbir kapı yüzünüze kapanmayacak.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 34

Özellikle yılın ilk yarısında aşka dair umutlarınızı da yeşertecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir şeyleri akışına bıraktığınız sürece aşkta da kariyerde de güzel enerjiler sizi bulacak.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 35

2022 yılı Başak burçlarının evlilik ve ortaklık konusunda en şanslı oldukları yıl. 12 yıllık beklentilerinin karşılığını görecekleri bir yıl onları bekliyor. İşi, gücü bırakıp etraflarına iyice bakınmalılar. Sergilere, davetlere, konserlere gitmeli; sosyalleşme fırsatlarını kaçırmamalılar. Başak burçları için bu sene evlilik senesi olabilir. Zaten evli olan Başak burçları için evliliklerindeki tüm sorunları çözüp, uyum ve bereketi yakalama dönemi. Ortaklık isteyen Başak burçları ise bu durumla alakalı çok güzel imzalar atabilirler.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 36

Balık’taki Jüpiter etkisi Akrepler için de mutluluk verici enerjiler taşıyacak. Nisan ayının ortalarından itibaren hayatınızda istikrarlı bağlar kurmak için kendinizi hazır hissedeceksiniz. Hali hazırda flört ilişkiniz varsa bu aylarda bunu tek eşli bir ilişkiye taşımak isteyebilir, belki de daha resmi bağlarla ilişkinizi kuvvetlendirebilirsiniz.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 37

İlişkilerinizde yaşadığınız bu huzurlu gelişmeler sizi tüm hayatınızda etkileyecek. Size güvenen, inanan ve destek olan bir partnerin varlığıyla daha da güçlendiğinizi hissedebilirsiniz. Mayıs ayından sonra ise maddiyat ile ilgili yeni planlar yapmaya başlayacaksınız. Bu, bir yerden beklediğiniz bir paraya kavuşmak da, şartları çok daha iyi bir başka işe başlamak da, sektörünüzü değiştirmek de olabilir. Her ne olursa olsun, ipler kesinlikle sizin elinizde olacak.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 38

Oğlak burçlarının 2022 gündemi seyahat, iletişim, eğitim olacak. Yeni insanlarla tanışacaklar, yeni eğitimler alacaklar. Kimi Oğlak burçları ticaretle ilgilenmeye başlayacak. Hatta bu konuda başarı elde etme ihtimalleri de oldukça yüksek. Kimi Oğlak burçları ise yayıncılık işine girecek. Bir şeyler yazıp, insanlarla paylaşmak isteyecekler. Oğlak burçlarını, etraflarının çok kalabalık olacağı bir yıl bekliyor.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 39

2022 yılında Kova burçlarının gündemi para olacak. Hem maddi hem de manevi anlamda oldukça bereketli olacaklar. Yeni yatırımlar yapacaklar. Bu senenin değerini bilmeliler. 2022 yılı para konusunda Kova burçları için son 12 yılın en şanslı yılı olacak.

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 40

2022’nin en şanslı burçları arasında Balık öne çıkıyor! Jüpiter 9 Aralık 2021’den 11 Mayıs 2022 tarihine kadar ve ardından 28 Ekim 2022’den 20 Aralık 2022’ye kadar Balık burcunda olacak. Tüm bu evrelere baktığımızda ise yılın büyük çoğunluğunu şansla kuşanarak geçireceğinizi söylemek mümkün. Yükselen burcu Balık olanlar da buna dahil!

2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi… - Sayfa 41

İlişkilerde ve kariyerde yeni başlangıçlar Jüpiter kuşağında sizi etkisi altına alabilir. Çok yönlü bir gelişime açık olacaksınız. Almak istediğiniz eğitimleri alarak kariyerinize destek olacak adımlar atabilirsiniz. Bu süreçte yanınızda bulunan insanlara yenileri de eklenecek. 2022, yeni dostlar edineceğiniz bir yıl olacak. Ayrıca yıl ortasında, aşk gezegeninin geçişi ile aşk eviniz aktive olacak. Bu süreçte flörtöz yanınızı ortaya çıkararak yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz.

 

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