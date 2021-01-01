2022 yılının en şanssız burçları belli oldu! ‘Hemen pes etmeyin’ uyarısı geldi…
Yeni yıla girmek için gün saydığımız şu günlerde 2022’in en şansız burçları belli oldu. Bazı burçlar yeni bir sayfa açacakken, bazıları için ise işler her zaman yolunda gitmeyecek. Peki, hangi konularda kimler daha şansız olacak? İşte 2022 yılının şanssız burçları…
Astroloji ve astronomik hareketlerin kişinin ruh hali üzerindeki etkisine inananlar, günlük, haftalık ve aylık burç yorumları hakkında araştırma yapıyor.
2022 için geri sayım başladı. 2022’nin en çok merak edilen konularından biri de burçların kişilerin yaşamına hangi alanlarda şans getireceği ya da şansız olacağı oluyor.
2022 yılında aşk, iş, sağlık, kariyer ve ilişkiler konusunda hangi burç ne kadar şanlı veya şanssız olacak?
Jüpiter gezegeninin Balık burcunda gerçekleşecek bir yıllık seyahati şans konusunda hangi burcu nasıl etkileyecek?
Hangi burç ne tür konularda şanslı veya şansız olacak?
Tüm dünyada astrologların görüşlerine göre 2022 yılının en şanssız burçları hangileri olacak? İşte 2022’nin şanssız burçları…
İkizler burcunda olan kişiler, uzun süredir kariyer evinizde seyahat eden Neptün’ün etkisi ile iş alanınızda tam olarak nasıl ilerlemek istediğinize net bir cevap bulamamış olabilirsiniz.
2022’de bazı İkizler’in artık iş değiştirme vaktinin geldiğinin habercisi olacak.
Özellikle tutulmaların da etkisiyle, iş yerinde arkanızdan dönen dolapları fark edebilir ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.
Bu yıla biraz bitkin başlayabilir, mental olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.
Sene boyunca süre gelecek olan tutulmalar, özellikle sağlık alanına daha çok özen göstermeniz gerektiğini söylüyor.
Aromaterapinin şifasını keşfederek yeni deneyimler yaşayabilirsiniz. İdeallerinize giden yol meşakkatli olabilir. Hemen pes etmeyin!
Terazi burcundaki kişiler, 2022 yılında bazı sorumluluklarınızın hayat enerjinizi aşağı çektiğini hissedebilirsiniz.
Kış aylarında durgun seyreden kariyer hayatınız baharda kendini gece gündüz çalışmaya bırakacak.
Bu yıl sorumluluklarınız artacağından, eğlence ve romantizme çok da zaman ayıramayabilirsiniz.
İlişkilerde maceradan çok güven arayışı içinde olacaksınız. Bazı ilişkiler çetin bir sınavdan geçecek.
Bedeninizdeki stresi azaltmak için düzenli beslenmeye ve uykunuza dikkat etmeniz gerekiyor.
Ufak kazalara, yanıklara karşı tedbiri elden bırakmayın.
Yay burcuna sahip olanlar, 2022’de ani ve düşünmeden karar almamaya özen gösterin.
İş hayatınızda çok fazla risk almaktan kaçının. Beklenmedik bir şekilde çalışma ortamınız değişebilir.
Şubat ayında yapacağınız spekülatif kazançlara ve yatırımlara son derece dikkat etmelisiniz.
Bu sene sağlık kontrollerinizi sakın ihmal etmeyin. Kayak, paraşüt gibi ekstrem sporlar yapmak sizin için riskli olabilir.
Kış aylarında bazı Yaylar ağır grip geçirebilir. Bunun için bağışıklık sisteminize ve düzenli beslenmenize dikkat etmelisiniz.
Tiroit, farenjit ve boğaz yolu hastalıklarına karşı dikkatli olun; kendinizi korumaya özen gösterin.
Hayatınızda başarısızlık bile olsa bunu bir hayat deneyimi olarak algılayın ve yolunuza devam edin.
Barınaklara yardım etmek ve evcil hayvanlarla ilgilenmek bu sene ruhunuza fazlasıyla iyi gelecek.
Peki 2022’nin şanslı burçları hangileri olacak. İşte 2022’de şansı yaver gidecek olan burçlar…
Koç burçlarının 2022’de şansı kucakladıkları konu aşk olacak! Uzun yıllar süren yalnızlığınızı, ilişkilerde bir türlü dilediğiniz huzuru ve sevgiyi hissedemediğiniz tüm süreci geride bırakmaya hazır mısınız Yeni yıl, daha ilk günlerden verdiği enerji ile size romantizm sinyallerini derinden hissettirecek.
Koç burçlarının 2022’de şansı kucakladıkları konu aşk olacak! Uzun yıllar süren yalnızlığınızı, ilişkilerde bir türlü dilediğiniz huzuru ve sevgiyi hissedemediğiniz tüm süreci geride bırakmaya hazır mısınız Yeni yıl, daha ilk günlerden verdiği enerji ile size romantizm sinyallerini derinden hissettirecek.
2022 yılı Boğa burçlarının hayalleri konusunda adım atmaları için en doğru zaman. ‘Sakın ben hayal kurmam’ demesinler. Çünkü bu şanslı yıl karşılarına bir daha 12 sene sonra çıkacak. Kalabalıklara karışmalılar ve hayalleriyle ilgili küçük de olsa adımlar atmalılar. Hayatın onları nasıl desteklediğine inanamayacaklar.
Hayatın her alanında şansa kapınızı aralamaya hazır olun Yengeçler! Çünkü yılın sonunda 2022 için yalnızca “mükemmel bir seneydi” diyeceksiniz! Astrologlar 2021’deki gelgitlerin ve sorunların 2022 yılında çözümleneceğini müjdeliyor.
Sahip olduğunuz tüm bağların daha da derinleşerek güçleneceği bu senede, yaşamınıza yenilikler katmak için de kusursuz bir aura ile kuşanacaksınız. Ortamların yıldızı ve en baş neşe kaynağı sizden başkası değil! İş ortamında da sosyal ortamlarda da bağlarınızı daha da pekiştirerek aidiyet duygunuzu güçlendireceğiniz bir sene sizi bekliyor.
Aslanlar için 2022 yılı bol aksiyonlu geçecek! Bu aksiyonlar elbette hayatınıza güzellikler katacak değerde olacak. Pek çok fırsatın size altın tepside sunulacağı bu yılda, iyi olan her şeye ruhunuzu açacak ve şans vereceksiniz. İş fırsatları sayesinde ilerleyen yıllarda yapacağınız kariyer sıçramalarının ilk adımlarını 2022 yılında atabilirsiniz. Gereken emeği ve özveriyi gösterdiğiniz sürece çaldığınız hiçbir kapı yüzünüze kapanmayacak.
Özellikle yılın ilk yarısında aşka dair umutlarınızı da yeşertecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir şeyleri akışına bıraktığınız sürece aşkta da kariyerde de güzel enerjiler sizi bulacak.
2022 yılı Başak burçlarının evlilik ve ortaklık konusunda en şanslı oldukları yıl. 12 yıllık beklentilerinin karşılığını görecekleri bir yıl onları bekliyor. İşi, gücü bırakıp etraflarına iyice bakınmalılar. Sergilere, davetlere, konserlere gitmeli; sosyalleşme fırsatlarını kaçırmamalılar. Başak burçları için bu sene evlilik senesi olabilir. Zaten evli olan Başak burçları için evliliklerindeki tüm sorunları çözüp, uyum ve bereketi yakalama dönemi. Ortaklık isteyen Başak burçları ise bu durumla alakalı çok güzel imzalar atabilirler.
Balık’taki Jüpiter etkisi Akrepler için de mutluluk verici enerjiler taşıyacak. Nisan ayının ortalarından itibaren hayatınızda istikrarlı bağlar kurmak için kendinizi hazır hissedeceksiniz. Hali hazırda flört ilişkiniz varsa bu aylarda bunu tek eşli bir ilişkiye taşımak isteyebilir, belki de daha resmi bağlarla ilişkinizi kuvvetlendirebilirsiniz.
İlişkilerinizde yaşadığınız bu huzurlu gelişmeler sizi tüm hayatınızda etkileyecek. Size güvenen, inanan ve destek olan bir partnerin varlığıyla daha da güçlendiğinizi hissedebilirsiniz. Mayıs ayından sonra ise maddiyat ile ilgili yeni planlar yapmaya başlayacaksınız. Bu, bir yerden beklediğiniz bir paraya kavuşmak da, şartları çok daha iyi bir başka işe başlamak da, sektörünüzü değiştirmek de olabilir. Her ne olursa olsun, ipler kesinlikle sizin elinizde olacak.
Oğlak burçlarının 2022 gündemi seyahat, iletişim, eğitim olacak. Yeni insanlarla tanışacaklar, yeni eğitimler alacaklar. Kimi Oğlak burçları ticaretle ilgilenmeye başlayacak. Hatta bu konuda başarı elde etme ihtimalleri de oldukça yüksek. Kimi Oğlak burçları ise yayıncılık işine girecek. Bir şeyler yazıp, insanlarla paylaşmak isteyecekler. Oğlak burçlarını, etraflarının çok kalabalık olacağı bir yıl bekliyor.
2022 yılında Kova burçlarının gündemi para olacak. Hem maddi hem de manevi anlamda oldukça bereketli olacaklar. Yeni yatırımlar yapacaklar. Bu senenin değerini bilmeliler. 2022 yılı para konusunda Kova burçları için son 12 yılın en şanslı yılı olacak.
2022’nin en şanslı burçları arasında Balık öne çıkıyor! Jüpiter 9 Aralık 2021’den 11 Mayıs 2022 tarihine kadar ve ardından 28 Ekim 2022’den 20 Aralık 2022’ye kadar Balık burcunda olacak. Tüm bu evrelere baktığımızda ise yılın büyük çoğunluğunu şansla kuşanarak geçireceğinizi söylemek mümkün. Yükselen burcu Balık olanlar da buna dahil!
İlişkilerde ve kariyerde yeni başlangıçlar Jüpiter kuşağında sizi etkisi altına alabilir. Çok yönlü bir gelişime açık olacaksınız. Almak istediğiniz eğitimleri alarak kariyerinize destek olacak adımlar atabilirsiniz. Bu süreçte yanınızda bulunan insanlara yenileri de eklenecek. 2022, yeni dostlar edineceğiniz bir yıl olacak. Ayrıca yıl ortasında, aşk gezegeninin geçişi ile aşk eviniz aktive olacak. Bu süreçte flörtöz yanınızı ortaya çıkararak yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz.