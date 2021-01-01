Lottie Moss sütyen giymedi! Ceketin önünü açtı

CİNSEL İLİŞKİ YORUMU OLAY OLMUŞTU

Ünlü model geçtiğimiz herkesin seks yaptığını söyleyerek bunun neden utanç verici bulunduğunu sormuştu. Genç model, “Seks eğlenceli ve iyi bir konuşma konusu olmalıdır. Herkes seks yapar, öyleyse neden ayıp olsun ki?” demişti.