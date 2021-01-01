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Lottie Moss sütyen giymedi! Ceketin önünü açtı

Lottie Moss sütyen giymedi! Ceketin önünü açtı
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23 Kasım 2021 - 13:42

Lottie Moss sütyen giymedi! Ceketin önünü açtı

Bir dönem podyuma damga vuran model Kate Moss’un babası Peter Edward Moss’un ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi model Lottie Moss göğüslerini sergilemekten çekinmedi.

Lottie Moss sütyen giymedi! Ceketin önünü açtı - Sayfa 1

Geçtiğimiz aylarda erkek arkadaşıyla her sabah diş fırçalar gibi ilişkiye girdiğini söyleyen Lottie Moss, dikkat çekmeye devam ediyor.

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Lottie Moss sütyen giymedi! Ceketin önünü açtı - Sayfa 2

23 yaşındaki İngiliz model Lottie Moss paylaşımlarında her geçen gün daha da cüretkar oluyor. Moss son olarak siyah bir ceketin altına hiçbir şey giymedi.

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Lottie Moss sütyen giymedi! Ceketin önünü açtı - Sayfa 3

Göğüs uçlarını kendisi sansürleyerek yayınlayan Moss fotoğraflarına “Böyle mi?” notunu düştü. Moss’un ceketinin önünü açıp cüretkar pozlar vermesi hayranlarının bir kısmını ise rahatsız etti.

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Lottie Moss sütyen giymedi! Ceketin önünü açtı - Sayfa 4

CİNSEL İLİŞKİ YORUMU OLAY OLMUŞTU
Ünlü model geçtiğimiz herkesin seks yaptığını söyleyerek bunun neden utanç verici bulunduğunu sormuştu. Genç model, “Seks eğlenceli ve iyi bir konuşma konusu olmalıdır. Herkes seks yapar, öyleyse neden ayıp olsun ki?” demişti.

Lottie Moss sütyen giymedi! Ceketin önünü açtı - Sayfa 5
Lottie Moss sütyen giymedi! Ceketin önünü açtı - Sayfa 6
Lottie Moss sütyen giymedi! Ceketin önünü açtı - Sayfa 7

Lottie Moss sütyen giymedi! Ceketin önünü açtı - Sayfa 9

Lottie Moss sütyen giymedi! Ceketin önünü açtı - Sayfa 13

Lottie Moss sütyen giymedi! Ceketin önünü açtı - Sayfa 24

 

 

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