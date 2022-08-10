ABD’de otoyola uçak düştü… İşte olay yerinden ilk görüntüler

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tek motorlu uçak arızalandı ve bölgedeki otoyola acil iniş yaptı. Sert iniş sonrası uçak alevler içinde kalırken o anlar çevredeki sürücülerin akıllı telefonları ile saniye saniye kaydedildi.

ABD Kaloforniya’dan gelen görüntüleri konuşuyor…

Onlarca otomobilin seyahat ettiği otoyolda korku dolu dakikalar yaşandı.

Tek motorlu Cessna tipi uçak havada arızalandı. Son çare olarak bir otoyola iniş yapan uçak tüm çabalara rağmen sert bir iniş gerçekleştirdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, uçak kısa sürede alevler içerisinde kaldı.

Otoyolda büyük çaplı bir paniğe neden olan olay sonrası çevredeki sürücüler akıllı telefonlarına sarıldı.

Korku dolu anlar saniye saniye kayıt altına alınırken görüntüler viral oldu.

Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangının söndürüldüğü açıklandı.

Yetkililer uçaktaki pilot ve yolcunun kendilerini güvenli bir şekilde uçaktan çıkarabildiklerini söyledi.

Kaza nedeniyle can kaybı ve yaralanmanın olmaması ise tabiri caizse yüreklere su serpti.