Bruce Willis’in Sağlık Durumu Kötüleşiyor

Hollywood’un efsanevi isimlerinden Bruce Willis’in sağlık durumu giderek kötüleşiyor. Ünlü aktörün kızı Tallulah Willis, babasının demans hastalığının ilerlediğini ve artık okuyamadığını, konuşamadığını açıkladı. Willis ailesi, sevilen oyuncunun zor günler geçirdiğini duyurarak hayranlarından destek istedi.

Bruce Willis’in Hastalığı Hızla İlerliyor

2022 yılında afazi teşhisi konulan ve ardından frontotemporal demans (FTD) tanısı alan Bruce Willis’in sağlık durumu hakkında endişe verici gelişmeler yaşanıyor. Kızı Tallulah Willis, ünlü oyuncunun artık iletişim kurmakta büyük zorluklar yaşadığını belirtti.

Tallulah Willis yaptığı açıklamada, “Babam artık bildiğiniz Bruce değil. Son evrede olduğunu kabullendik. Her an bitkisel hayata girebilir.” ifadelerini kullandı. Ailesi, Willis’in hastalığının ilerleyişini kabul etmek zorunda kaldıklarını ve bu süreçte ona sevgiyle destek olmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Eşi Emma Heming’den Duygusal Paylaşım

Bruce Willis’in eşi Emma Heming Willis de sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımda, evliliklerinin 17. yıl dönümünü buruk bir şekilde kutladıklarını belirtti. “Onunla geçirdiğim her an kıymetli ama artık çok daha zor.” diyerek duygularını dile getiren Heming, Willis’in hayranlarını bilinçli olmaya ve demans hastalığı hakkında farkındalık yaratmaya çağırdı.

Hollywood ve Hayranlarından Destek Mesajları

Bruce Willis’in sağlık durumuyla ilgili haberler yayılmaya başladıkça, Hollywood’dan ve hayranlarından destek mesajları da gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun eski meslektaşları, ailesine moral vermek adına sosyal medyada Willis’in eski günlerine dair anılarını paylaşıyor.

Bruce Willis Kimdir?

67 yaşındaki Bruce Willis, kariyerine televizyon dizileriyle başlamış ve “Die Hard” (Zor Ölüm) serisiyle aksiyon sinemasının ikonik isimlerinden biri haline gelmiştir. Kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda rol alan Willis, sağlık durumu nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalmıştı.

Demans Hastalığı Nedir?

Frontotemporal demans (FTD), beyindeki frontal ve temporal lobları etkileyerek kişinin dil becerilerini, hafızasını ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır. Ne yazık ki şu an için kesin bir tedavisi bulunmamaktadır.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/