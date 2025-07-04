Türkiye’nin Savunma Gücü Tescillendi: 85 Ülkelik Listede 13. Sıra

Dünyanın en yüksek savunma bütçesine sahip 85 ülkesi belli oldu. Global Firepower tarafından açıklanan verilere göre, Amerika Birleşik Devletleri zirvedeki yerini korurken, Çin ve Rusya onu takip etti. Türkiye ise listede 13. sırada yer alarak dikkat çekti.

Global Firepower’ın 2025 yılına ilişkin hazırladığı listenin ilk sırasında 895 milyar dolarlık savunma bütçesiyle Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor. Çin 266,85 milyar dolarla ikinci, Rusya ise 126 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye ise 47 milyar dolarlık savunma harcamasıyla 85 ülke arasında 13. sırada konumlandı. Türkiye’nin bu sıralaması hem iç kamuoyunda hem de uluslararası platformda önemli bir güç göstergesi olarak değerlendirildi.

Listede Hindistan 76,6 milyar dolarlık bütçeyle dördüncü, Suudi Arabistan 69,1 milyar dolarla beşinci sırada yer aldı. Diğer dikkat çeken ülkelerden bazıları ise şu şekilde sıralandı:

Fransa: 61,3 milyar dolar

Japonya: 50,2 milyar dolar

Almanya: 49,1 milyar dolar

Güney Kore: 46 milyar dolar

İtalya: 33,7 milyar dolar

En düşük bütçeye sahip ülkeler arasında Karadağ (148 milyon dolar), Bosna-Hersek (216 milyon dolar), Kosova (261 milyon dolar) gibi Balkan ülkeleri öne çıkıyor.

Uzmanlar, son dönemde artan jeopolitik gerginliklerin ve özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ile İran-İsrail arasında yaşanan krizlerin, ülkelerin savunma harcamalarını artırmasına neden olduğunu belirtiyor. Türkiye’nin savunma harcamalarındaki artışı da bu küresel gelişmelerin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.