Avustralya’da Ulaştırma Bakanı İstifa Etti!

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde Ulaştırma Bakanı Jo Haylen, makam aracını özel bir öğle yemeği için kullanması nedeniyle gelen yoğun tepkilerin ardından istifa etti. Skandalın patlak vermesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Haylen’in aldığı karar ülkede etik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Makam Aracıyla 446 Kilometrelik Yolculuk

Jo Haylen, hafta sonu düzenlenen özel bir öğle yemeğine katılmak için resmi makam aracını kullanarak şoförüne 13 saatlik bir yolculuk yaptırdı. Toplamda 446 kilometre süren bu seyahat, kamu kaynaklarının kişisel amaçlar için kullanıldığı yönünde eleştirilere yol açtı. Olayın basına yansımasının ardından muhalefet partileri ve kamuoyu, Haylen’in görevden çekilmesi yönünde baskı yapmaya başladı.

“Hatalar Yaptım, Halkı Hayal Kırıklığına Uğrattım”

Olayın ardından düzenlediği basın toplantısında istifasını açıklayan Haylen, kamu vicdanını gözeterek görevini bıraktığını ifade etti. “Hatalar yaptım, kimse mükemmel değildir. Kuralları çiğnemedim ancak burada sadece kurallara uymak yeterli değil. Halkın güvenini sarsmanın sorumluluğunu kabul ediyorum ve bunun için üzgünüm.” dedi.

Haylen, ayrıca özel gezisini “iş gezisi” olarak gösterdiği için oluşan 750 dolarlık masrafı da ödeyeceğini belirtti.

Siyasi Yansımalar ve Etik Tartışmalar

Avustralya’da yaşanan bu olay, siyasetçilerin kamu kaynaklarını nasıl kullandığına dair yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Muhalefet partileri, kamu görevlilerinin etik kurallara daha sıkı şekilde uyması gerektiğini vurgularken, Haylen’in istifası benzer olayların yaşanmaması adına bir örnek olarak gösterildi.

Öte yandan, hükümet yetkilileri bu tür etik ihlallerin önüne geçmek için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Halkın devlete olan güvenini artırmak için şeffaflığın daha da ön planda tutulması gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/