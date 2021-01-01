Bravo Turan Araz !

Tunceli’de yarım kalan kız öğrenci yurdunun inşaatının

ben yapacağım diyerek Tunceli Belediye Başkanını arayan iş

adamın inşaatı tamamladı.

Tunceli’de yarım kalan kız öğrenci yurdunun tamamlayarak

öğrencilerin mutlu eden Erzincanlı iş adamı Turan Araz

üniversite öğrencilerine burs vermekle kalmayıp Tunceli-

Munzur Üniversitesi’nde öğrenim gören kız öğrencilerin en

büyük sorunu olan yurt işine de el attı. Önce 550 yatak

kapasiteli olarak planlanan yurt, vakfın gücünü zorlamaya

başlayınca kapasite 330’a indirildi. Yurt binasının kaba

inşaatı tamamlandı ama vakıfta da para bitti.

Bu arada Torunlar şirketinin sahibi olduğu Başkentgaz,

Kızılay Derneği üzerinden Ensar Vakfı’na yurt yapımı için 7

milyon 925 bin dolar gönderdiği ortaya çıktı. Bu durum,

‘Vergi kaçırma’, Kızılay Genel Başkanı tarafından da

‘Vergiden kaçınma’ olarak açıklandı. Kızılay üzerinden

yapılan bağışlardan vergi kesilmiyor. Tunceli Eğitim ve

Sağlık Vakfı kurucularından Denetim Kurulu üyesi İbrahim

Söylemez, CİMER’e başvurup, kendilerinin de vergiden

muaf tutulmasını, bu yapılmıyorsa Kızılay üzerinden

kendilerine de bağış yapılması imkanının sağlanmasını

talep etti. SÖZCÜ de Mehmet Torun’a, “Haydi Torun Bey, bu

yurda da yap bir bağış!” çağrısında bulundu. Erzincanlı olan

iş adamı Mehmet Torun, bu çağrıya sessiz kaldı. Fuji filmin

eski sahiplerinden iş insanı Turan Araz, bu çağrıyı SÖZCÜ’de

okudu. Fox TV’de İsmail Küçükkaya’da SÖZCÜ’nün

manşetini duyurdu.