Bravo Turan Araz !

Tunceli da kız öğrenci yurdu yaptıran iş adamı büyük beğeni topladı.
Tunceli’de yarım kalan kız öğrenci yurdunun inşaatının
ben yapacağım diyerek Tunceli Belediye Başkanını arayan iş
adamın inşaatı tamamladı.
Tunceli’de yarım kalan kız öğrenci yurdunun tamamlayarak
öğrencilerin mutlu eden Erzincanlı iş adamı Turan Araz
üniversite öğrencilerine burs vermekle kalmayıp Tunceli-
Munzur Üniversitesi’nde öğrenim gören kız öğrencilerin en
büyük sorunu olan yurt işine de el attı. Önce 550 yatak
kapasiteli olarak planlanan yurt, vakfın gücünü zorlamaya
başlayınca kapasite 330’a indirildi. Yurt binasının kaba
inşaatı tamamlandı ama vakıfta da para bitti.
Bu arada Torunlar şirketinin sahibi olduğu Başkentgaz,
Kızılay Derneği üzerinden Ensar Vakfı’na yurt yapımı için 7
milyon 925 bin dolar gönderdiği ortaya çıktı. Bu durum,
‘Vergi kaçırma’, Kızılay Genel Başkanı tarafından da
‘Vergiden kaçınma’ olarak açıklandı. Kızılay üzerinden
yapılan bağışlardan vergi kesilmiyor. Tunceli Eğitim ve
Sağlık Vakfı kurucularından Denetim Kurulu üyesi İbrahim
Söylemez, CİMER’e başvurup, kendilerinin de vergiden
muaf tutulmasını, bu yapılmıyorsa Kızılay üzerinden
kendilerine de bağış yapılması imkanının sağlanmasını
talep etti. SÖZCÜ de Mehmet Torun’a, “Haydi Torun Bey, bu
yurda da yap bir bağış!” çağrısında bulundu. Erzincanlı olan
iş adamı Mehmet Torun, bu çağrıya sessiz kaldı. Fuji filmin
eski sahiplerinden iş insanı Turan Araz, bu çağrıyı SÖZCÜ’de
okudu. Fox TV’de İsmail Küçükkaya’da SÖZCÜ’nün
manşetini duyurdu.
İŞTE O MANŞETİMİZ
Tamamlamakmış. Benim için gurur duyacağım bir hizmet
olacak” dedi. Maçoğlu, bu müjdeli haberi önce bana,
sonra İsmail Küçükkaya’ya telefonla bildirdi. Vakıf
yöneticilerinden İbrahim Söylemez’i telefonla arayan Turan
Araz, yurdun yapımı için hesap çıkarılmasını istedi ve hafta
içinde bu konuda bir araya gelinmesini talep etti.
Gelişmelerden mutluluk duyduğunu belirten vakıf Denetim
Kurulu Üyesi İbrahim Söylemez, “Yıllardır sesimizi
duyuramıyorduk. SÖZCÜ’nün sesimizi duyurması, yurt
sıkıntısının yaşandığı ilimizin bu önemli sorununu
aktarması bizleri çok mutlu etti. Yurdumuzun açılışına
SÖZCÜ yazarlarını da bekliyoruz” dedi.
SÖZCÜ, dün Kızılay’a yaptığı 8 milyon dolarlık bağış
tartışılan Mehmet Torun’a bu çağrıyı yaptı. Torun’dan ses
çıkmadı.
‘HESAP ÇIKARIN’
Bunun üzerine 70 yaşındaki Turan Araz, Tunceli Belediye
Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu telefonla aradı, “O
yurdu ben yaptırmak istiyorum. Hayalimde ilçem
Refahiye’ye kız yurdu yaptırmak istiyordum. Kısmet
Tunceli’de yarım kalan kız yurdu SÖZCÜ’nün haberi iş
dünyasını harekete geçirdi: Tunceli’de yarım kalan o yurt
tamamlanacak.
Yarım kalan 330 kişilik kız yurduyla ilgili dün yaptığımız
çağrıya yanıt geldi. Erzincanlı Mehmet Torun sessiz kaldı.
Bir başka Erzincanlı iş insanı olan Turan Araz, “Ben
bitireceğim” sözü verdi. ve inşaatı tamamlayıp teslim etti