Özgür Özel’den CHP’den istifa edenlere yanıt! ‘3 – 5 kişi partiyi tartıştırıyor ama…’

Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel, “3 kişi, 5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partinin başarısını kendi başarısı sayan var” diye konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara Spor Salonu’nda aday tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.
Burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel, “Aday belirleme süreçleri bazı partilerde kapalı kapılarda oluyor. CHP’de hep böyledir ama bu dönem objektif kriterleri sürdürdük. Seçmenimizi dinledik, örgütümüzü dinledik, sokağın sesine kulak verdik, Parti Meclisi ve milletvekillerimiz dinledik. 3 bin araştırma yaptırdık. Adaylarımızın belirlenmesi için çok önemli veriler elde ettik” ifadelerini kullandı.
3 bin 500 adaylık başvurusunda adaylaşamayanların olduğunu belirten Özel, şunları söyledi:
“Son günlerde bazı televizyonlarda, gazetelerin kiminin manşetinde, kiminin eteğinde 3, 5, 10 memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını ya da başka taraflardan aday olmak istediklerini, eleştiriler açıklamalarını görüyoruz. Hepsine sonuna kadar saygı duyuyorum.
Esas konuşulması gereken, benim gönlümde manşette olan, kendisi olmadığı günün ertesi sabahı adaya telefonu açıp, ‘çojk istedim olmadı, sizi belirlediler, ben çalışmaya hazırım’ dediğinde güne başlayanlar var. Kendisi için giydirdiği aracı aday olan arkadaşına teklif edenler var. Kampanya için kendisine belirlediği bütçeyi ilçe belediyesine teklif edenler var.3 kişi, 5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partinin başarısını kendi başarısı sayan var.”
“KAZANMAK ZORUNDAYIZ”
İktidar olmaya odaklandıklarını belirten CHP Genel Başkanı Özel, “Çünkü bizim akşam evine ekmek götüremeyenlere borcumuz var. Çünkü bizim ülkeyi terk etmeyi düşünen bavullarını kafasında toplamış ‘gitmek istiyorum’ diyen gençlere borcumuz var. Çünkü bizim bundan sonraki süreçte bu ülkede yaşamanın nasıl olacağını endişeyle bekleyenlere borcumuz var.” şeklinde konuştu.
SEÇMENLERE ÇAĞRI
Seçmenlere çağrı yapan Özgür Özel, “31 Mart’ta oyu atın; halkçı, çalışkan, sizi gözeten belediye başkanlarını kentinizde iktidara getirin. Biz onlara inanıyoruz, güveniyoruz” ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN’IN ‘HATAY’ SÖZLERİNE TEPKİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay’daki sözlerine tepki gösteren Özel, “Hatay’da bile, Hataylıların, depremzedelerin gözlerine içine bakarak bu tehdidi, bu şantajı ifade etmekten çekinmedi. Açıkça şunu söyledi, ‘Hatay mağdur oldu, çünkü belediyesi bizde değildi’ dedi. Bu söze siyaseten verecek bir cevap bulamadım, çünkü karşımızdaki depremzedeyi geçmişte verdiği oydan cezalandıracak, gelecekte vereceği oya göre şantan yapabilecek bir taş kalpliliğe bağlıydı” diye konuştu.
Özel, “Onun kalbinde taş var; onun kalbinde vicdan yok, onun kalbinde insaf yok! Ancak onun karşısında da Hatay’ı da Türkiye’yi de seven CHP’liler var. Bunu öğrenecek” ifadelerini kullandı.
‘İŞİMİZ GÜCÜMÜZ TÜRKİYE’ SLOGANI
‘İşimiz Gücümüz Türkiye’ sloganı hakkında da konuşan Özel, şunları söyledi:
“Bu sloganla ilgili son günlerde önemli bir gündem var. Diyorlar ki, bir parti ‘Üç hafta önce adayımız kullandı’, bir parti ’10 gün önce bilboard giydirdik.’ O arkadaşlara şu çağrıyı yapıyorum. İşimiz Gücümüz Bursa sitesine bir baksınlar, İşimiz Gücümüz Sivas sitesine bir baksınlar. Bu isimlerin başvuru hakları 2 ay önce alındı. 9 Ocak’ta başvurusunu yaptığımız bu sloganımızı beğenenler varsa ‘İşimiz Gücümüz Türkiye’ diyen arkadaşlarımızın CHP’nin kurumsal kimliğine saygı duymasını diliyoruz.”