İngiltere çalkalanıyor: Galler Prensesi Kate Middleton nerede? Fotoğraf yok, açıklama var

Hastalığının söylenenden ciddi olduğunu ve aslında komaya girdiğini hatta öldüğünü bile iddia edenler oldu. En büyük şüphe de Kate Mİddleton’ın bu ameliyatı en yakınlarından, programını yapmakla sorumlu yardımcılarından bile saklamış olmasıydı.

Galler Prensesi’nin ortalıkta görünmediği süre uzadıkça iddiaları giderek daha çarpıcı hale geldi. Prens William’ın aile dostu ve babasının yakın çalışma arkadaşı olan Marki David Cholmondoley’in karısı Rose Hanbury ile ilişkisi olduğu öne sürüldü.