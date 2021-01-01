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Bravo Demet !

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Bravo Demet !
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04 Ağustos 2021 - 14:10
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Ünlü popçu Demet Akalın, yangında evi kül olan 87 yaşındaki Fatma Öksüzoğlu’na ulaştığını ve yardımda bulunacağını ifade etti.

Demet Akalın'dan alkış toplayan hareket! Fatma teyze için bakın ne yaptı?

Türkiye’nin birçok noktasında devam eden orman yangınları 7’nci gününde. Şu ana kadar 134 yangın söndürülürken, 10 yangın sürüyor. Manavgat’ta 1 mahalle daha boşaltılırken, Marmaris’teki yangınla birlikte kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

“TEYZEMİ BULDUM”

Söndürme çalışmaları aralıksız sürerken ünlü popçu Demet Akalın da yardım için seferber oldu. Akalın, yangından etkilenen ve evi kül olduğu için dışarıda yatmak zorunda kalan 87 yaşındaki Fatma Öksüzoğlu için harekete geçti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı, “Teyzemi buldum. Evini döşemesi, yatağı bizden… ” dediEn yakın zamanda yardım derneği kuracağını da belirten Akalın, “Çok yardım geliyor. Haluk (Levent) nasıl kurdu acaba? Şu dünyada işe yaradığını hissetmek…” ifadelerini kullandı.

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