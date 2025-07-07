Şehit Acısının Ardından Amedspor’un Paylaşımı Gündem Oldu

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekâtı sırasında metan gazından etkilenen 19 askerden 8’inin şehit olduğu acı haberinin ardından, Amedspor’un sosyal medya paylaşımı büyük tepki topladı.

Şehit haberinin kamuoyuna duyurulmasından kısa bir süre sonra, Amedspor’un resmi sosyal medya hesabından “Bizimkilerin keyfi yerinde” ifadesiyle yapılan paylaşım, sosyal medya kullanıcıları ve vatandaşlar tarafından büyük bir duyarsızlık olarak nitelendirildi. Paylaşımın zamanlaması, kamuoyunda infial yaratırken, birçok kullanıcı Amedspor’u saygısızlıkla suçladı.

Tepkilerin odağında yer alan paylaşımın, şehit haberlerinin gölgesinde yapılması “duyarsızlık” ve “provokasyon” şeklinde yorumlandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımın kaldırılmasını ve kulüp yönetiminin kamuoyuna açıklama yapmasını talep etti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, metan gazından etkilenen asker sayısının 19 olduğu, 8 askerin şehit düştüğü ve tedavisi süren askerlerin durumunun yakından takip edildiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya üzerinden bir taziye mesajı yayımlayarak, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Olayın yankıları sürerken, kamuoyunun Amedspor’dan bir açıklama beklediği belirtiliyor.