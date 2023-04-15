Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’a büyük şok! Eşinin suç örgütü lideri olduğu ortaya çıktı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Gökçe karakteriyle ünlenen, şimdilerde ise “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” dizisinde hayat verdiği Gizem rolüyle ekranlarda olan oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’ın eşi Serdar Sertçelik’in yöneticisi olduğu belirtilen örgüte Ankara Emniyet Müdürlüğünce baskın düzenledi. Örgütün eğlence mekanlarına çöktüğü, valelik adı altında yasa dışı işler yaptığı ileri sürülüyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Ankara ilinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; eğlence mekânlarını ele geçirmekte zorlandıkları mekanlara kalabalık gruplar halinde giderek olay çıkardıkları ve mekanlar kurşunlayarak işletme sahiplerini sindirmeye çalışan suç örgütünü belirledi.

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Suç örgütü ayrıca, mekanlardaki vale ve güvenlik işlerini ele geçirdikleri tespit edildi. Eğlence mekanlarında çalıştırdıkları sertifikasız ve sigortasız çalışan suç islemeye yatkın kişiler vasıtası ile yıllık 30 milyon lira hâksiz kazanç sağladıkları tespit edildi.

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Mekanlarda vale olarak çalışan örgüt elemanlarının valelik adı altında eğlence mekânlarına araçlar ile gelen müşterilerden para istedikleri, para vermek istemeyen müşterileri darp ederek zorla para aldıkları, araçlarda bulunan değerli eşyaları ve nakit paralar çaldıkları bu durumla ilgili birçok vatandaşın mağdur edildiği belirlendi.

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Bundan dolayı eğlence mekan sahiplerinin mekânları örgüte devrettiği bu yollarla bir çok eğlence mekânının suç örgütü bünyesine geçtiği ortaya çıktı.

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‘Gelsin Hayat Bildiğin Gibi’ isimli dizide rol alan Nilsu Berfin Aktaş’ın eşi olarak bilinen Serdar Serdar Sertçelik suç örgütünün yöneticisi olduğu ve piyasadan ele geçirdiği yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçtığı belirlendi.

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Suç örgütü liderliğini Fethi K., yöneticiliğini ise Serdar Sertçelik ve Kanber K.’nın yaptığı valeler suç örgütüne yönelik, 37 ikamet ve 1 iş yeri olmak üzere toplam 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Gerçekleştirilen operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken Serdar Sertçelik ve 1 kişinin daha yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

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Yurt dışına kaçanlardan birinin örgütün yöneticisi olan Serdar Sertçelik olduğu tespit edildi.

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