Boşanma ve Nafaka Davalarında Yeni Düzenleme: Kadınların Mağduriyeti Azalacak

Boşanma ve nafaka davalarında yıllardır tartışma konusu olan “uzun süren yargı süreçleri” için yeni bir adım atılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari’de katıldığı Kadın ve Gençlik Buluşması programında, kadınların özellikle boşanma süreçlerinde yaşadığı mağduriyetleri azaltmak amacıyla hazırlanan yargı paketini duyurdu.

Yeni düzenlemeye göre, nafaka ve tazminat davaları boşanma davalarından ayrılarak daha hızlı sonuçlandırılacak. Böylece kadınların barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması daha kolay hale gelecek.

Tunç, “Boşanma davalarının yüzde 60’ını kadınlar açıyor. Ancak davaların yıllarca sürmesi, kadınların yeniden hayata başlamalarını engelliyor. Bu mağduriyeti ortadan kaldırmak istiyoruz.” dedi.

Yargı paketi tamamlandığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte Meclis’e sunulacak.

