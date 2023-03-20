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Müjde Uzman yakalandığı hastalığı açıkladı

Müjde Uzman yakalandığı hastalığı açıkladı
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20 Mart 2023 - 17:53

‘Kızılcık Şerbeti’ dizisindeki oyunculuğu ile dikkat çeken Müjde Uzman, sosyal medyada yaptığı paylaşımda insomnia (uyuyamama) hastalığından dolayı zor zamanlardan geçtiğini açıkladı.

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Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini canlandıran oyuncu Müjde Uzmaninsomnia olduğunu duyurdu.

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Müjde Uzman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sanırım üçüncü haftadayım uyuyamama maratonunda, bugün de artık zirveyi görmüş bulunmaktayım. Hala uyuyamadım, hiç uyumadım” ifadelerini kullandı.

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Hala uyuyamadım, hiç uyumadım” ifadelerini kullandı.

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Uzman, yaşadıklarını anlattığı paylaşımına, “Mantıklı ve anlamlı cümleler kurmuşumdur umarım çünkü su altında ya da uzay boşluğundaymışım gibi hisler içindeyim.

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Doğal olarak… Neyse geçer, geçecek elbet… İlk Insomnia’m değil sonuçta da sinir bozdu

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Zaten yeterince bozuk değilmiş gibi… Güne devam mı etsem ne yapsam acaba ya” notunu düştü.

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Müjde Uzman yakalandığı hastalığı açıkladı - Sayfa 7

INSOMNİA NEDİR?

Uykusuzluk (insomnia) uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştıran ya da çok erken uyanmaya ve yeniden uykuya dönememeye neden olan yaygın bir uyku bozukluğudur.

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Uykusuzluk hastalığı olan insanlar, uyandıklarında kendilerini yorgun hissederler.

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Öte yandan Uzman birbirinden cesur sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyüledi.

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İşte o kareler…

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