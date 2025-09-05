Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul’daki Olası Depremin Şiddetini Açıkladı!

Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul’da beklenen olası deprem konusunda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında Marmara Bölgesi’ndeki riskli fay hatlarını değerlendiren Üşümezsoy, kamuoyunda sıkça gündeme gelen Adalar Fayı ile ilgili yanlış bilgileri düzeltti.

ifadelerini kullanan Üşümezsoy, 17 Ağustos 1999 depreminin ardından Kuzey Anadolu Fayı’nın Adalar Fayı üzerinden İstanbul’a doğru devam ettiği yönündeki iddialara da karşı çıktı.

Silivri Fayına Dikkat

Üşümezsoy, İstanbul’daki olası depremin merkez üssünün Silivri çukuru olacağını vurguladı:

Fay uzunluğu: 35 kilometre

Derinlik: 10–20 kilometre

Beklenen deprem büyüklüğü: 6,2

Bilim insanı, “Yalnızca Silivri’deki fayı söylüyorum kırılabilir diye. Bu faya dikkat edilmezse ciddi risk oluşur” diyerek vatandaşları uyardı. Ayrıca asıl riskin Düzce Fayında olduğunu belirtti.