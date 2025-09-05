  1. Haberler
  Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul'daki Olası Depremin Şiddetini Açıkladı!

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul’daki Olası Depremin Şiddetini Açıkladı!

Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul’da beklenen olası deprem konusunda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında Marmara Bölgesi’ndeki riskli fay hatlarını değerlendiren Üşümezsoy, kamuoyunda sıkça gündeme gelen Adalar Fayı ile ilgili yanlış bilgileri düzeltti.

“Adalar fayında hiçbir şey yok, fay Düzce’de. Bütün İstanbul’da deprem olacak, 65 kilometre yıkacak dedikleri bu Adalar fayı aslında ölmüş bir fay”

ifadelerini kullanan Üşümezsoy, 17 Ağustos 1999 depreminin ardından Kuzey Anadolu Fayı’nın Adalar Fayı üzerinden İstanbul’a doğru devam ettiği yönündeki iddialara da karşı çıktı.

Silivri Fayına Dikkat

Üşümezsoy, İstanbul’daki olası depremin merkez üssünün Silivri çukuru olacağını vurguladı:

  • Fay uzunluğu: 35 kilometre

  • Derinlik: 10–20 kilometre

  • Beklenen deprem büyüklüğü: 6,2

Bilim insanı, “Yalnızca Silivri’deki fayı söylüyorum kırılabilir diye. Bu faya dikkat edilmezse ciddi risk oluşur” diyerek vatandaşları uyardı. Ayrıca asıl riskin Düzce Fayında olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul’daki Olası Depremin Şiddetini Açıkladı!
