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Afganlar Pendik Sahili’nde askeri eğitim yaptı. Bu ülkenin polisi yok mu?

Afganlar Pendik Sahili’nde askeri eğitim yaptı. Bu ülkenin polisi yok mu?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Eylül 2023 - 15:41

İstanbul Pendik Sahili’nde çekilen görüntülerde çok sayıda Afgan’ın askeri eğitim yaptıkları görüldü. Görüntüyü izleyenler nerede bu devlet nerede bu hükümet diye adeta isyan etti.

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye’yi kaçakların hedefi haline getirirken, ülkeye milyonlarca sığınmacı ve kaçak doldu.

Türk halkının yaşam alanları tehlikeli hale gelirken, kaçaklarla ilgili her gün skandal görüntüler gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir grup Afgan, Pendik’te sahil kenarında askeri eğitim benzeri spor yaparken görüntülendi. O anları kaydeden vatandaş “Afganlar eğitim yapıyor, Pendik sahil” sözlerine yer verdi.

Pendik sahilinde yürüyen bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde, sahil kenarında çeşitli spor hareketleri yapan Afgan grup, izleyenleri pes dedirtti. Başlarında bulunan eğitmenin yere uzanan Afganlara mekik ve şınav çektirdiği görüldü.

O anları kayıt altına alan vatandaş, durumu polis ekiplerine haber verdi. Ardından da olay yerine gelen polis ekipleri Afgan grubu bölgeden uzaklaştırdığı bildirilirken grup hakkında herhangi bir sınır dışı işleminin yapılmaması ise dikkatleri çekti.

Sınırlarımızdan her gün kaçak bir şekilde ellerini kollarını sallayarak giriş yapan Afganların askeri eğitim aldıkları hatta bu eğitimleri ABD ordusunun verdiği de iddia ediliyor.

“YÜZBİNLER NEREDE?”

Emekli Gazi Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda sayıları yüzbinleri bulan ve tamamının ordu eğitimi alan genç erkeklerden oluştuğunu iddia etti. Sınırlarımızdan 4’lü sıralarla ve askeri nizam ile geçtiklerini belirten Eryılmaz, “ABD’nin Afganistan’da yetiştirdiği ordu, Taliban’ın Afganistan’da hakimiyeti sağlanmasından sonra, 4’ lü sıralarla askeri nizamda yürüyerek sınırımızı geçti.

Ancak bizler sokaklarda Suriyeli görsekte, pek Afgan göremiyoruz. Tamamı askeri eğitim almış genç erkeklerden oluşan bu onbinler hatta yüzbinler nerede.” İfadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda kendi silahlarını yapabildikleri ortaya çıkan Afganlara dikkat çeken Eryılmaz şu ifadeleri kullandı: “Daha Türkiye’ye girmeden kalacakları koğuş modeli evler hazırlanmış olmasın. Askeri hiyerarşi devam ediyor olabilir mi?

Şimdi de kendi silahlarını yapabildiklerini görüyoruz….

Ya sen Türk milleti sen ne haldesin…”

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