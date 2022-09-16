Boşanma açıklamasının ardından Hadise ilk kez görüntülendi

Şarkıcı Hadise, 30 Nisan’da sessiz sedasız hayatını birleştirdiği Mehmet Dinçerler’e geçtiğimiz günlerde boşanma davası açtığını duyurmuştu. Boşanma davası haberinin ardından ilk kez kameralara yansıyan şarkıcı Hadise, görüntü vermemek için yüzünü gizledi.
Geçtiğimiz nisan ayında sadece yakın çevrelerini davet ederek nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler’in mutluluğu kısa sürdü.
Bir süredir boşanacakları yönündeki iddia ile gündeme gelen ikili, dün peş peşe açıklamalar yaparak boşanacaklarını duyurdu.
Instagram hesabından ayrılık kararını duyuran Hadise, “Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim.
Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Hadise’nin ardından paylaşım yapan Mehmet Dinçerlerise hakkında iddialara cevap verdi. Hadise’nin kıyafet tercihlerine müdahale ederek sanat hayatına karıştığı ve boşanma kararının ardından şarkıcıdan yüzk ve altınları geri istediği ileri sürülen Dinçerler, “Şahsıma yapılan yakıştırmalar haksızlık.
İlişkimiz süresince Hadise’nin sanat hayatını en çok destekleyen kişi bendim. Konserlerini ailemle birlikte en önden gururla izledim. O yüzden ortaya atılan iddialar beni şaşırttı.
Evliliğimizi sonlandırma kararı ortak görüşümüzdür. Hadise’den hiçbir talebim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten saygı rica ediyorum” dedi.
Hadise, önceki akşam Ulus’ta bir mekan çıkışı görüntülendi. Trafikte görüntülenen Hadise, yüzünü eliyle gizlemeye çalıştı. Şarkıcının bir hayli moralsiz olduğu gözlendi.