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Borsa yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor

Borsa yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Aralık 2023 - 10:50

Borsa İstanbul’da işlem gören BIST 100 endeksi güne yüzde 0,23 düşüşle 7.282,21 puandan başladı.

Günün açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,13 puan azalışla yüzde 0,23’lük bir değer kaybı yaşayarak 7.282,21 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,4, holding endeksi ise yüzde 0,54’lük bir düşüş yaşadı. Sektörel endeksler arasında en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile turizm sektörü olurken, en çok gerileyen ise yüzde 1,46 ile inşaat sektörü oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,47’lik bir değer kazancıyla 7.299,33 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimlerinin düşük seyretmesine rağmen, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek yıl mart ayında faiz indirimlerine başlayabileceği beklentileri risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

Borsa güne düşüşle başladıBorsa güne düşüşle başladı

Öte yandan, dün, NATO’ya İsveç’in katılımına ilişkin protokolün onaylanması yönündeki kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de Richmond imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.200 ve 7.000 puanın destek, 7.300 ve 7.450 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu vurguladı.

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