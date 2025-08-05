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TURKCELL’DEN STRATEJİK HAMLE: UKRAYNA VARLIKLARI SATILDI!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Turkcell, Ukrayna’daki operasyonlarını kapsayan büyük bir satış işlemini tamamladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisseleri, tüm hak ve borçlarıyla birlikte DVL Telecom’a devredildi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE PAZAR ODAKLI YENİ STRATEJİ

Turkcell’in bu hamlesi, dijitalleşme ve bölgesel odaklanma stratejileri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket, Ukrayna’daki faaliyetlerini sonlandırarak kaynaklarını daha kârlı ve büyüme potansiyeli yüksek pazarlara yönlendirmeyi hedefliyor.

SATIŞ BEDELİ: 538,7 MİLYON DOLAR

Açıklamada, “Kapanış tarihi itibarıyla hazırlanan finansallar çerçevesinde, nakit ve borçlar dahil olmak üzere yapılan uyarlamalar sonucunda nihai satış bedeli 538,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Bu satış, Turkcell’in bilançosuna güçlü bir nakit girişi sağlarken, şirketin uluslararası portföyünü sadeleştirme sürecini hızlandırıyor.

TURKCELL’DEN STRATEJİK HAMLE: UKRAYNA VARLIKLARI SATILDI!
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