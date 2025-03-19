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İBB SORUŞTURMASI PİYASALARI SALLADI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından piyasalarda büyük dalgalanmalar yaşandı. Borsa İstanbul açılışta yüzde 7’ye yakın düşerken, dolar ve euro yeni tarihi zirvelerini gördü.

BIST 100’DE SERT DÜŞÜŞ: DEVRE KESİCİ UYGULANDI

  • BIST 100 endeksi, güne yüzde 6,87 düşüşle 10.060,48 puandan başladı.
  • Bankacılık endeksi (XBANK) yüzde 7,02 kayıpla 15.361,77 seviyesine geriledi.
  • Saat 10.30’da işlemler yeniden başladı ve kayıplar yüzde 5 seviyelerine geriledi.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, tüm piyasalarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.

DOLAR VE EURO’DAN TARİHİ REKOR!

İBB soruşturmasının piyasalardaki etkisi döviz kurlarında da kendini gösterdi.

  • Dolar/TL, 37 seviyesini aşarak rekor kırdı ve 37,50’ye kadar yükseldi.
  • Euro/TL, 41,03 seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
  • Bu yıl dolar TL karşısında yüzde 5, euro ise yüzde 10,6 değer kazandı.

GRAM ALTIN 4 BİN LİRAYI AŞTI!

Altın piyasasında da tarihi zirveler görüldü:

  • Ons altın, 3.038,93 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
  • Gram altın, döviz kurlarındaki artışın etkisiyle ilk kez 4 bin TL’yi aştı.
  • Daha sonra 3.800 TL seviyelerine gerileyerek dalgalı bir seyir izledi.

Piyasalardaki dalgalanmaların İBB soruşturmasına yönelik gelişmelere bağlı olarak devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com

İBB SORUŞTURMASI PİYASALARI SALLADI
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