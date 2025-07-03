2025 Haziran Enflasyon Oranları Belli Oldu: TÜİK Verileri ve Maaş Zammı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %35,05, aylık ise %1,37 artış gösterdi. Mayıs ayında ise yıllık enflasyon %35,41, aylık enflasyon %1,53 olarak kaydedilmişti.

Haziran ayında gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış %30,20 olurken, aylık bazda %0,27 azalış yaşandı. Ulaştırma sektörü yıllık %27,72, aylık %2,38 oranında artış gösterdi. Konut grubunda ise yıllık artış %65,54, aylık artış %2,62 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE (B) verilerinde ise işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç TÜFE’de yıllık artış %34,62, aylık artış %1,76 olarak açıklandı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise Haziran ayında yıllık %24,45, aylık %2,46 arttı.

Haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti. Hesaplanan altı aylık enflasyon farkı %16,67 oldu ve bu oran toplu sözleşme zammı ile birlikte maaşlara yansıtılacak.

Bu veriler, Temmuz 2025’te uygulanacak maaş artışları, kira zamları ve ekonomik düzenlemeler için önemli bir referans olacak.