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2025 Haziran Enflasyon Oranları Belli Oldu: TÜİK Verileri ve Maaş Zammı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %35,05, aylık ise %1,37 artış gösterdi. Mayıs ayında ise yıllık enflasyon %35,41, aylık enflasyon %1,53 olarak kaydedilmişti.

Haziran ayında gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış %30,20 olurken, aylık bazda %0,27 azalış yaşandı. Ulaştırma sektörü yıllık %27,72, aylık %2,38 oranında artış gösterdi. Konut grubunda ise yıllık artış %65,54, aylık artış %2,62 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE (B) verilerinde ise işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç TÜFE’de yıllık artış %34,62, aylık artış %1,76 olarak açıklandı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise Haziran ayında yıllık %24,45, aylık %2,46 arttı.

Haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti. Hesaplanan altı aylık enflasyon farkı %16,67 oldu ve bu oran toplu sözleşme zammı ile birlikte maaşlara yansıtılacak.

Bu veriler, Temmuz 2025’te uygulanacak maaş artışları, kira zamları ve ekonomik düzenlemeler için önemli bir referans olacak.

2025 Haziran Enflasyon Oranları Belli Oldu: TÜİK Verileri ve Maaş Zammı
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