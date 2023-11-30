Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle 8.007,99 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,34 puan azalışla ve yüzde 0,02 değer kaybederek 8.007,99 puana indi.