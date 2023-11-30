30 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

30 Kasım Perşembe haftanın dördüncü gününde gram altın, yarım altın ve çeyrek altının son durumu merak ediliyor. Peki bugün altın ne kadar oldu, kaç TL? İşte 30 Kasım gününde güncel gram altın, yarım altın ve altın fiyatları…
Altında son durum ne?
30 Kasım 2023 Perşembe günü, haftanın dördüncü gününde altın fiyatlarındaki son durumu merak eden vatandaşlar arama motorlarında günün rakamlarını sorguluyor. Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde yükseliş bandında ilerlemeye devam ediyordu.
Altın bugün de yeşil renkli ibreyi gösteriyor. İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerilimli savaş süreci piyasaların hareketlenmesine sebep olmuştu. İşte 30 Kasım altın fiyatlarındaki son durum…
GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki gün kapanışını 1.901,40 TL’den yapan gram altın şu an ise 1.900,69 TL alış ve 1.901,01 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Önceki gün kapanışını 3.183,00 TL üzerinden yapan çeyrek altın ise 3.139,00 TL alış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.365,00 TL üzerinden kapanış yapan yarım altın 6.298,00 TL alış ve 6.361,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.