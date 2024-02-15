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Marmara’da bir fay daha mı uyanıyor? Son 48 saatte aynı noktada 60 deprem oldu!

Marmara’da bir fay daha mı uyanıyor? Son 48 saatte aynı noktada 60 deprem oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Şubat 2024 - 16:35

1912’de 12 binden fazla binanın yıkılmasına neden olan Ganos Fayı, Çanakkale’de Biga merkezli çok sayıda küçük depremin kaydedilmesi sebebiyle uzmanların radarına takıldı. Çanakkale’de deprem olma olasılığı ve İstanbul’un yaşananlardan etkilenme ihtimalini konunun uzmanları değerlendirdi.

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