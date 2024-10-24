Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Vücuduna 4 kurşun isabet eden TUSAŞ gazisi: Çıkar çıkmaz işimin başına dönüp devam edeceğim

Vücuduna 4 kurşun isabet eden TUSAŞ gazisi: Çıkar çıkmaz işimin başına dönüp devam edeceğim
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
24 Ekim 2024 - 16:47

Dün Ankara’da gerçekleşen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’ye (TUSAŞ) yapılan hain terör saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 4 kurşunla yaralan İlker Şahin, “Böyle hain saldırılarla bizleri yıldıramazlar. Buradan çıkar çıkmaz işimin başına dönüp vatanım için çalışmaya devam edeceğim” dedi.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden TUSAŞ gazisi: Çıkar çıkmaz işimin başına dönüp devam edeceğim

 Ankara’da gerçekleşen Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayisine yapılan terör saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine, isabet eden 4 kurşunla yaralan 25 yaşındaki Samsun Termeli İlker Şahin’i, Samsun’un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kaldırıldığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.
Hastane yetkilileri tarafından tedavi ile ilgili bilgiler alan Başkan Kul, gazinin babası Mustafa Şahin ve ailesi ile de sohbet ederek, herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.
Vücuduna 4 kurşun isabet eden TUSAŞ gazisi: Çıkar çıkmaz işimin başına dönüp devam edeceğim

BÖYLE HAİN SALDIRILARLA BİZLERİ YILDIRAMAZLAR”

Yaşanan hain saldırı anlarını Başkan Kul’a anlatan Gazi Şahin, “TUSAŞ’ta tekniker olarak çalışıyorum. Vardiya değişim saatimizdi işten çıkarken birden saldırmaya başladılar. Silah sesleri ile önümde bulunanlar yere düştü. O esnada ayağımdan vurulmuşun ama olayın sıcaklığı ile hissetmedim. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdılar. Vücuduma 4 kurşun isabet etmiş 3’ünü çıkardılar, biri ayağımda sinirlere çok yakın olduğu için bıraktılar. Böyle hain saldırılarla bizleri yıldıramazlar. Bizler vatanımız için üretmeye devam edeceğiz. Buradan çıkar çıkmaz işimin başına dönüp vatanım için çalışmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Gaziye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Kul ise “Geçtiğimiz haftalarda gazimiz ile ilçemizde bir araya gelmiştik. Yaralandığını öğrenir öğrenmez hastanede ziyaretine geldim. Gazimiz çok metanetli ve Terme’ye selamı var. Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli evlatlarımızın çalıştığı gözbebeğimiz TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza Rabb’imden acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.
Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonucu 5 kişi şehit olmuş, 22 kişi de yaralanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye 5 şehidine ağlıyor! TUSAŞ şehidi ve eşinin duygulandıran diyaloğuTürkiye 5 şehidine ağlıyor! TUSAŞ şehidi ve eşinin duygulandıran diyaloğu
Yer: Yalova! Kadın girişimci vahşice katledildiYer: Yalova! Kadın girişimci vahşice katledildi
Yenidoğan çetesiyle ilgili yeni skandal ortaya çıktı! Duyunca hemen saklamışlarYenidoğan çetesiyle ilgili yeni skandal ortaya çıktı! Duyunca hemen saklamışlar
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Baba ve ağabey hakkında zorla getirilme kararıNarin Güran cinayetinde flaş gelişme! Baba ve ağabey hakkında zorla getirilme kararı
TUSAŞ şehitlerine veda!TUSAŞ şehitlerine veda!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İntihar edeceğini söyleyerek ortadan kayboldu! 17 saattir aranıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Vücuduna 4 kurşun isabet eden TUSAŞ gazisi: Çıkar çıkmaz işimin başına dönüp devam edeceğim
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye 5 şehidine ağlıyor! TUSAŞ şehidi ve eşinin duygulandıran diyaloğu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yer: Yalova! Kadın girişimci vahşice katledildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yenidoğan çetesiyle ilgili yeni skandal ortaya çıktı! Duyunca hemen saklamışlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Baba ve ağabey hakkında zorla getirilme kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Benzin ve motorine zam geliyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TUSAŞ şehitlerine veda!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Partili isimden gündem olacak sözler! Teröristlere kimlik kontrolü yapılmadı iddiası!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı! 2’si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA HABERLERİ
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Baba ve ağabey hakkında zorla getirilme kararıEkim 24, 2024-3:48 pm
Benzin ve motorine zam geliyor!Ekim 24, 2024-3:46 pm
İYİ Partili isimden gündem olacak sözler! Teröristlere kimlik kontrolü yapılmadı iddiası!Ekim 24, 2024-3:41 pm
Öcalan çıkışı sonrası… Alaattin Çakıcı’dan Bahçeli’ye sürpriz ziyaret!Ekim 24, 2024-3:29 pm
Zonguldak’ta yaşlı kadın, mağazanın önünde satılan montu çaldıEkim 24, 2024-3:08 pm
Sinop’ta uçurumdan düşen vatandaş öldü.Ekim 24, 2024-3:02 pm
Havalimanlarında turuncu alarm! Güvenlik artırılıyor…Ekim 24, 2024-1:42 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !