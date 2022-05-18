Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Bodrumlular Çok Üzülecek Mi?

Bodrumlular Çok Üzülecek Mi?
0 views
18 Mayıs 2022 - 15:28

Adını yıllar önce Nurettin Hasman’la yaşadığı aşk ve Bodrum’da şezlongda güneşlenirken çekilen fotoğraflarıyla duyuran Eda Taşpınar, ünlü olduğu yerin üzerini çizdi.

Takvim Gazetesi’nin haberine göre kendi adını taşıyan güneş yağları sayesinde hatırı sayılır bir gelir elde eden sosyetik ikoncan, geçtiğimiz yıllarda Yunanistan’ın gözde adası Mikanos’tan ev almıştı.

Önceki gün Nişantaşı’nda gazetecilerle konuşan Eda Taşpınar, “Bu yaz sizi Bodrum’da görecek miyiz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Beş ay Mikanos’taki evimde kalacağım. Bodrum aşkı asla bitmez ama yaşanacak ve görülecek çok yerler var, onları denemek lazım. O yüzden yaz aylarını Bodrum yerine başka yerlerde geçiriyorum.”

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özge Özpirinçci’nin kızı Mercan ilk kez görüldüÖzge Özpirinçci’nin kızı Mercan ilk kez görüldü
Hazar Ergüçlü’den sütyensiz protesto! Melis Sezen’in ardından sosyal medyayı salladıHazar Ergüçlü’den sütyensiz protesto! Melis Sezen’in ardından sosyal medyayı salladı
Aybüke Pusat’ın bikinili paylaşımına beğeni yağdıAybüke Pusat’ın bikinili paylaşımına beğeni yağdı
Hande Erçel ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım ilk kez konuştuHande Erçel ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım ilk kez konuştu
Basketbolcu sevgilisiyle poz verdi: Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı!Basketbolcu sevgilisiyle poz verdi: Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pitbull silah sayıldı, 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski eşi bombayı patlattı! “Beste hamile ama Evren’in çocuğu olmuyor”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bodrumlular Çok Üzülecek Mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan model sevgilisiyle yıldırım nikahıyla evlendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özge Özpirinçci’nin kızı Mercan ilk kez görüldü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hazar Ergüçlü’den sütyensiz protesto! Melis Sezen’in ardından sosyal medyayı salladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aybüke Pusat’ın bikinili paylaşımına beğeni yağdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meral Akşener’den gündem yaratacak çıkış! ‘Kasımpaşalı Erdoğan artık yok’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’nun avukatından tazminat açıklaması: ‘Erdoğan’ın açtığı davaları kaybetmiyoruz…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Atilla Yeşilada’dan dikkat çeken döviz uyarısı! ‘Acı sonu birlikte yaşayacağız…’
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya’nın ‘kırık oku’! ‘Batan gemi nükleer savaş başlığı taşıyordu’Nisan 15, 2022-3:56 pm
Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe dünyaya geldiNisan 15, 2022-3:53 pm
2 kat arttı! ‘NATO kararı Türkiye’yi etkiler’Nisan 15, 2022-3:51 pm
Ünlü iş Adamı Yeni MalatyaSpor’a TalipNisan 7, 2022-2:57 pm
Naci Görür’den İstanbul için korkutan deprem tahmini! ‘320 bin kişi ölümle burun buruna…’Nisan 4, 2022-4:19 pm
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !