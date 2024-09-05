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Motive İzmir’de rüzgar estirdi!

Motive İzmir’de rüzgar estirdi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Eylül 2024 - 13:04

İzmir’de düzenlenen Enternasyonel Fuarı kapsamında yapılan Çim konserlerinde sahne alan genç rapçi Motive sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirdi.

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın gelenekselleşen Çim Konserleri kapsamında sahne alan genç rap şarkıcısı Motive, sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirdi.

Bilhassa gençlerin büyük ilgi gösterdiği konserde büyük deyim yerindeyse fırtınalar yaşandı. Son zamanların en büyük çıkış gösteren rapçileri arasında zirvede yer alan Motive, İzmir Enternasyonal Fuarı’nda düzenlenen Çim Konserleri’nde sahne aldı. Son parçalarından “SWIM” ile sahneye çıkan rapçiye alanı dolduran binlerce genç eşlik etti. Konser boyunca şarkılara eşlik ederek dans eden gençler unutulmaz keyifli anlar yaşadı.
ALTERNATİF SAHNEDE ALTERNATİF ROCK

Fuarın Alternatif Sahne konserlerinde sevilen Rock grubu Redd sahne aldı. Konser büyük çoğunluğu gençlerden oluşan müzikseverler tarafından büyük beğeni topladı. Alternatif Sahnede 5 Eylül’de Şanışer ve Sokrat ST, 6 Eylül’de Ceylan Ertem, 7 Eylül’de Yedinci Ev, 8 Eylül’de Can Gox sahne alacak.

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