NURGÜL YEŞİLÇAY’DAN TUTUKLU ÖĞRENCİLERE DESTEK

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Saraçhane’de gerçekleştirilen protestolar sırasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir çıkış yaptı. Sanat dünyasının sevilen ismi, çektiği video ile sadece hayranlarına değil, kamuoyuna ve yetkililere güçlü bir mesaj verdi: “Bu mübarek günlerde annelerin ahını almayın.”

Yeşilçay’ın bu açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, oyuncunun sözleri pek çok kişinin duygularına tercüman oldu. Çektiği videoda duygularını açıkça dile getiren Yeşilçay, “Bu küçücük çocukların hapiste ne işi var? Ne yaptılar ki? Onları derhal serbest bırakın,” sözleriyle tutuklamalara sert bir dille tepki gösterdi. Türkiye’de özellikle son dönemde artan öğrenci gözaltıları ve tutuklamalar kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olurken, bu çıkış sanat camiası içinde de yankı buldu.

Nurgül Yeşilçay’ın bu çağrısı yalnızca kendisiyle sınırlı kalmadı. Sanat dünyasından pek çok isim, üniversiteli gençlerin yaşadığı bu duruma sessiz kalmadı. Oyuncular Barış Arduç, Necip Memili ve Melisa Şenolsun da sosyal medya hesaplarından “#TutukluÜniversitelilerSerbestBırakılsın” etiketiyle destek mesajları paylaştı. Sanatçıların ortak mesajı, “Gençlerin sesi kısılamaz” olurken, halkın da bu çağrıya gösterdiği ilgi dikkat çekti.

Özellikle toplumsal olaylarda sessiz kalmamayı tercih eden ve daha önce de benzer meselelerde görüş bildiren Yeşilçay, bu kez annelik duygusunu ön plana çıkararak konuştu. “Ben de anneyim. Bu çocukların ailelerinin ne yaşadığını tahmin bile edemiyorum. Ramazan ayında evlatları cezaevinde olan annelerin yüreği yanıyor. Bu ülkenin gençlerine böyle mi sahip çıkıyoruz?” sözleriyle duygusal bir çıkış yaptı.

Saraçhane’deki eylemlere katılan öğrencilerin taleplerinin anayasal haklar çerçevesinde dile getirildiğini savunan hukukçular ise, tutuklamaların ifade özgürlüğü ihlali olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Pek çok insan hakları savunucusu, öğrencilere yöneltilen suçlamaların somut delillerden yoksun olduğunu belirtirken, yapılan gözaltı ve tutuklamaların caydırıcı ve baskılayıcı bir amaç taşıdığına dikkat çekiyor.

Sanat dünyasından gelen bu dayanışma çağrısı, Türkiye’nin içinde bulunduğu sosyal ve siyasal atmosfer açısından önemli bir gelişme olarak yorumlanıyor. Sanatçıların yalnızca sahne ya da ekranla sınırlı kalmayarak toplumsal olaylara duyarlılık göstermesi, halkla aralarındaki bağı kuvvetlendirdiği gibi kamuoyunu harekete geçirme gücünü de artırıyor.

Gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan öğrenciler için başlatılan “Adalet” kampanyaları giderek büyürken, sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar binlerce kullanıcı tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Kamuoyunun desteği ile tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması yönünde bir iradenin oluşup oluşmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Nurgül Yeşilçay’ın yürekten gelen çağrısı, yalnızca bir sanatçının değil, aynı zamanda bir annenin feryadı olarak yankı buldu. Toplumun her kesiminden benzer duyarlılıklar geldiği sürece, bu tür hukuki süreçlerin daha şeffaf ve adil bir zeminde yürütülmesi mümkün olabilir.

Kaynak: https://www.medyaradar.net