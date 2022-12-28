Alkollü araç kullanan Yasemin Özilhan ehliyetini kaptırdı

Doktorlar dizisiyle adını duyuran Yasemin Özilhan, alkollü araç kullanırken trafik çevirmesine takıldı. 0.70 promil alkollü olduğu anlaşılan Özilhan’ın ehliyetine el konuldu.

ALKOL ALDI, DİREKSİYONA GEÇTİ

Hürriyet’ten Behlül Aydın’ın haberine göre; İş insanı İzzet Özilhan’la evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan’ın ehliyetini kaptırdığı ortaya çıktı. 3 Aralık’ta alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen ünlü isim, Etiler’deki Koç Köprüsü çıkışında Trafik ekiplerinin rutin kontrolüne takıldı.

EHLİYETİNİ VERMEK İSTEMEDİ

Alkolmetreye üfleyen Yasemin Özilhan’ın 0.70 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Ehliyetini vermek istemeyen Özilhan, Arnavutköy Polis Karakolu’na götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından Özilhan’ın ehliyetine 6 aylığına el konuldu.