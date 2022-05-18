Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan model sevgilisiyle yıldırım nikahıyla evlendi

Manchester City’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile sevgilisi Sara Arfaoui evlendi.
Manchester City’de forma giye Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, yeni bir aşka yelken açmıştı.
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Ünlü futbolcu, manken sevgilisi Sara Arfaoui ile ilk kez fotoğrafını Instagram’dan paylaşmıştı.
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İlkay Gündoğan, geçtiğimiz günlerde Sara Arfaoui’ye evlenme teklif etmişti.
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“Evet” yanıtını veren İtalyan güzel, mutluluğunu sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaşmıştı.
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İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui, evlendiklerini sosyal medya hesabından duyurdu.
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