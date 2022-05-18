Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan model sevgilisiyle yıldırım nikahıyla evlendi

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan model sevgilisiyle yıldırım nikahıyla evlendi
0 views
18 Mayıs 2022 - 14:52

Manchester City’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile sevgilisi Sara Arfaoui evlendi.

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan model sevgilisiyle yıldırım nikahıyla evlendi - Sayfa 1

Manchester City’de forma giye Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, yeni bir aşka yelken açmıştı.

130

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan model sevgilisiyle yıldırım nikahıyla evlendi - Sayfa 2

Ünlü futbolcu, manken sevgilisi Sara Arfaoui ile ilk kez fotoğrafını Instagram’dan paylaşmıştı.

 

230

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan model sevgilisiyle yıldırım nikahıyla evlendi - Sayfa 3

İlkay Gündoğan, geçtiğimiz günlerde Sara Arfaoui’ye evlenme teklif etmişti.

 

330

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan model sevgilisiyle yıldırım nikahıyla evlendi - Sayfa 4

“Evet” yanıtını veren İtalyan güzel, mutluluğunu sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaşmıştı.

430

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan model sevgilisiyle yıldırım nikahıyla evlendi - Sayfa 5

İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui, evlendiklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

 

530

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan model sevgilisiyle yıldırım nikahıyla evlendi - Sayfa 6

630

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan model sevgilisiyle yıldırım nikahıyla evlendi - Sayfa 7

730

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan model sevgilisiyle yıldırım nikahıyla evlendi - Sayfa 8

830

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan model sevgilisiyle yıldırım nikahıyla evlendi - Sayfa 9

930

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan model sevgilisiyle yıldırım nikahıyla evlendi - Sayfa 10

1030

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan model sevgilisiyle yıldırım nikahıyla evlendi - Sayfa 11

1130

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan model sevgilisiyle yıldırım nikahıyla evlendi - Sayfa 12

1230

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan model sevgilisiyle yıldırım nikahıyla evlendi - Sayfa 13
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özge Özpirinçci’nin kızı Mercan ilk kez görüldüÖzge Özpirinçci’nin kızı Mercan ilk kez görüldü
Hazar Ergüçlü’den sütyensiz protesto! Melis Sezen’in ardından sosyal medyayı salladıHazar Ergüçlü’den sütyensiz protesto! Melis Sezen’in ardından sosyal medyayı salladı
Aybüke Pusat’ın bikinili paylaşımına beğeni yağdıAybüke Pusat’ın bikinili paylaşımına beğeni yağdı
Hande Erçel ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım ilk kez konuştuHande Erçel ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım ilk kez konuştu
Basketbolcu sevgilisiyle poz verdi: Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı!Basketbolcu sevgilisiyle poz verdi: Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pitbull silah sayıldı, 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski eşi bombayı patlattı! “Beste hamile ama Evren’in çocuğu olmuyor”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bodrumlular Çok Üzülecek Mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan model sevgilisiyle yıldırım nikahıyla evlendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özge Özpirinçci’nin kızı Mercan ilk kez görüldü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hazar Ergüçlü’den sütyensiz protesto! Melis Sezen’in ardından sosyal medyayı salladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aybüke Pusat’ın bikinili paylaşımına beğeni yağdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meral Akşener’den gündem yaratacak çıkış! ‘Kasımpaşalı Erdoğan artık yok’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’nun avukatından tazminat açıklaması: ‘Erdoğan’ın açtığı davaları kaybetmiyoruz…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Atilla Yeşilada’dan dikkat çeken döviz uyarısı! ‘Acı sonu birlikte yaşayacağız…’
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya’nın ‘kırık oku’! ‘Batan gemi nükleer savaş başlığı taşıyordu’Nisan 15, 2022-3:56 pm
Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe dünyaya geldiNisan 15, 2022-3:53 pm
2 kat arttı! ‘NATO kararı Türkiye’yi etkiler’Nisan 15, 2022-3:51 pm
Ünlü iş Adamı Yeni MalatyaSpor’a TalipNisan 7, 2022-2:57 pm
Naci Görür’den İstanbul için korkutan deprem tahmini! ‘320 bin kişi ölümle burun buruna…’Nisan 4, 2022-4:19 pm
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !