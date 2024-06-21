Bodrum’da skandal olay! Vedat Aşçı’dan Kaya Sabancı’ya dayak!

Sabancı’nın avukatı Ömer Reşat Kayran, açıklamasında 72 yaşındaki müvekkilinin hiçbir suçu olmadığını, daha önce Mandarin tatil sitesi ve otelinden aldığı konutla ilgili sorunları Vedat Aşçı’ya bildirdiğini, bu nedenle aralarında husumet olduğunu, Vedat Aşçı’nın ve korumalarının Kaya Sabancı’yı görür görmez saldırdıklarını ve konu hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.