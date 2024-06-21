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Bodrum’da skandal olay! Vedat Aşçı’dan Kaya Sabancı’ya dayak!

Bodrum’da skandal olay! Vedat Aşçı’dan Kaya Sabancı’ya dayak!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Haziran 2024 - 11:45

72 yaşındaki iş insanı Kaya Sabancı, Bodrum Mandarin Otel’in sahibi Vedat Aşçı ve korumaları tarafından saldırıya uğradı. Bodrum’daki Mandarin Otel’de yaşanılan bu darp olayı iş ve cemiyet dünyasını sarstı.

Bodrum'da skandal olay! Vedat Aşçı'dan Kaya Sabancı'ya dayak! - Sayfa 1

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy’de dünyaca ünlü Mandarin otel ve tatil sitesinin içinde evi bulunan 72 yaşındaki Kaya Sabancı, Mandarin otelin sahibi ünlü iş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedildi.

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Bodrum'da skandal olay! Vedat Aşçı'dan Kaya Sabancı'ya dayak! - Sayfa 2

sozcu.com.tr’den Yaşar Anter’in haberine göre, Gölköy’de meydana gelen olayın ardından Kaya Sabancı, Bodrum’daki Amerikan Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı.

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Bodrum'da skandal olay! Vedat Aşçı'dan Kaya Sabancı'ya dayak! - Sayfa 3

Sabancı’nın avukatı Ömer Reşat Kayran ve yat kaptanı Kemal Kocaoğlan, olayla ilgili hastane önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

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Bodrum'da skandal olay! Vedat Aşçı'dan Kaya Sabancı'ya dayak! - Sayfa 4

Açıklamaya göre, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Kaya Sabancı’nın ‘beach club’a indiği sırada Vedat Aşçı ile karşılaştığı, daha önceden konutun eksikleri nedeniyle Vedat Aşçı ile aralarında husumet bulunan Sabancı’ya Aşçı’nın korumalarının saldırarak yumruk attığı ve kafasından darbedilen Sabancı’nın yere düştüğü, ardından ambulans çağrıldığı belirtildi.

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Bodrum'da skandal olay! Vedat Aşçı'dan Kaya Sabancı'ya dayak! - Sayfa 5

Sabancı’nın avukatı Ömer Reşat Kayran, açıklamasında 72 yaşındaki müvekkilinin hiçbir suçu olmadığını, daha önce Mandarin tatil sitesi ve otelinden aldığı konutla ilgili sorunları Vedat Aşçı’ya bildirdiğini, bu nedenle aralarında husumet olduğunu, Vedat Aşçı’nın ve korumalarının Kaya Sabancı’yı görür görmez saldırdıklarını ve konu hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.

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Bodrum'da skandal olay! Vedat Aşçı'dan Kaya Sabancı'ya dayak! - Sayfa 6

Ömer Reşat Kayran, Vedat Aşçı ve korumaları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını da belirtti.

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Bodrum'da skandal olay! Vedat Aşçı'dan Kaya Sabancı'ya dayak! - Sayfa 7

Bodrum’daki Amerikan Hastanesi’nde tedavi altında olan Kaya Sabancı’nın beyin tomografisinin çekildiği ve hastanede müşahede altında tutulacağı, bugün doktorların gerekli görmesi halinde taburcu edileceği açıklandı.

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Bodrum'da skandal olay! Vedat Aşçı'dan Kaya Sabancı'ya dayak! - Sayfa 8

KAYA SABANCI KİMDİR

Kaya Sabancı, Hacı Ömer Sabancı’nın kardeşi Hacı Mehmet Sabancı’nın oğlu. Sabancı, 2004 yılında o dönemde 23 yaşında olan oğlu Cem Sabancı’yı Burdur’da vatani görevini yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucunda kaybetmişti.

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Bodrum'da skandal olay! Vedat Aşçı'dan Kaya Sabancı'ya dayak! - Sayfa 9
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