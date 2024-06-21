İngiliz fenomenin oyunu ortaya çıktı: Milyoner avcısı… Türk sevgilisi konuştu

Tiktok’ta 4 milyon, Instagram’da ise 1.5 milyon takipçisi olan King, kendisini ilişki uzmanı olarak tanıtıyor. King yaptığı paylaşımlarda kadın-erkek ilişkileri üzerine konuşuyor, yaşadığı beraberlikler üzerinden yaptığı çıkarımları paylaşıyor. Ancak tüm dünyanın merakla takip ettiği fenomenin herkesten sakladığı gizli yüzünü, eski sevgilisi olan Türk işadamı Eren San ifşa etti.