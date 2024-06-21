Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İngiliz fenomenin oyunu ortaya çıktı: Milyoner avcısı… Türk sevgilisi konuştu

İngiliz fenomenin oyunu ortaya çıktı: Milyoner avcısı… Türk sevgilisi konuştu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
21 Haziran 2024 - 11:43

Tüm dünyada fenomen olan İngiliz Chiara King’in çirkin yüzünü Türk işadamı Eren San açığa çıkardı. Ünlü fenomenin eski sevgilisi olan San, “Chiara’nın günlüklerini ele geçirdim. Günlüklerde zengin erkekleri ağına düşürdüğünü, beraber olduğu tüm erkeklere HPV virüsü bulaştırdığını yazmış” dedi.

İngiliz fenomenin oyunu ortaya çıktı: Milyoner avcısı… Türk sevgilisi konuştu - Sayfa 1

Sosyal medyada kendini ilişki uzmanı olarak tanıtarak tüm dünyada fenomen olan İngiliz Chiara King’in çirkin yüzünü Türk işadamı Eren San açığa çıkardı.

121

İngiliz fenomenin oyunu ortaya çıktı: Milyoner avcısı… Türk sevgilisi konuştu - Sayfa 2

Ünlü fenomenin eski sevgilisi olan San, “Chiara’nın günlüklerini ele geçirdim. Günlüklerde zengin erkekleri ağına düşürdüğünü, beraber olduğu tüm erkeklere HPV virüsü bulaştırdığını yazmış” dedi. İngiliz Chiara King, son dönemde çok ünlü bir isim.

221

İngiliz fenomenin oyunu ortaya çıktı: Milyoner avcısı… Türk sevgilisi konuştu - Sayfa 3

Tiktok’ta 4 milyon, Instagram’da ise 1.5 milyon takipçisi olan King, kendisini ilişki uzmanı olarak tanıtıyor. King yaptığı paylaşımlarda kadın-erkek ilişkileri üzerine konuşuyor, yaşadığı beraberlikler üzerinden yaptığı çıkarımları paylaşıyor. Ancak tüm dünyanın merakla takip ettiği fenomenin herkesten sakladığı gizli yüzünü, eski sevgilisi olan Türk işadamı Eren San ifşa etti.

321

İngiliz fenomenin oyunu ortaya çıktı: Milyoner avcısı… Türk sevgilisi konuştu - Sayfa 4

‘O BİR MİLYONER AVCISI’

Sabah gazetesinden Evren Abdullahoğlu haberine göre, San, “Chiara ile geçen yıl Bodrum’da tanıştık. Geçtiğimiz aylarda ise ayrıldık. Ayrılık nedenimiz günlüklerini ele geçirmem. Yaşadığı ilişkileri tüm detaylarıyla o günlüğe yazmış. O bir milyoner avcısı.

421

İngiliz fenomenin oyunu ortaya çıktı: Milyoner avcısı… Türk sevgilisi konuştu - Sayfa 5

Annesiyle birlikte çalışıyor, zenginleri ağına düşürüyor, parasından, çevresinden yararlanıyor. En korkuncu ise o bir HPV hastası ve bu hastalığı bilerek, isteyerek beraber olduğu tüm erkeklere bulaştırıyor. Bunları da günlüğünde açıkça yazmış.” dedi.

521

İngiliz fenomenin oyunu ortaya çıktı: Milyoner avcısı… Türk sevgilisi konuştu - Sayfa 6

CHIARA KING KİMDİR

Chiara King, 17 Ocak 1999’da İngiltere’de hayata gözlerini açtı. TikTok platformunda adını duyurmuş bir içerik yaratıcısı olarak tanınıyor.

621

İngiliz fenomenin oyunu ortaya çıktı: Milyoner avcısı… Türk sevgilisi konuştu - Sayfa 7

Özellikle komedi içerikleriyle dikkat çeken King, genç bir kadın olarak yaşadığı flört deneyimlerini ele alan videolarıyla biliniyor.

721

İngiliz fenomenin oyunu ortaya çıktı: Milyoner avcısı… Türk sevgilisi konuştu - Sayfa 8

Mizahi tarzı ve eğlenceli içerikleri, TikTok’ta 3.7 milyondan fazla takipçi edinmesine ve videolarının toplamda 375 milyondan fazla beğeni almasına neden oldu.

821

İngiliz fenomenin oyunu ortaya çıktı: Milyoner avcısı… Türk sevgilisi konuştu - Sayfa 9

Takipçileri, Chiara’nın içtenlikle paylaştığı ve birçok genç tarafından kolayca özümsenebilen içeriklerinden keyif alıyor.

921

İngiliz fenomenin oyunu ortaya çıktı: Milyoner avcısı… Türk sevgilisi konuştu - Sayfa 10

Chiara King, sadece eğlenceli içerikler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda gençler arasında karşılıklı deneyimler üzerine bir topluluk oluşturmayı da başarmış gibi görünüyor.

1021

İngiliz fenomenin oyunu ortaya çıktı: Milyoner avcısı… Türk sevgilisi konuştu - Sayfa 11
1121

İngiliz fenomenin oyunu ortaya çıktı: Milyoner avcısı… Türk sevgilisi konuştu - Sayfa 12
1221

İngiliz fenomenin oyunu ortaya çıktı: Milyoner avcısı… Türk sevgilisi konuştu - Sayfa 13
1321

İngiliz fenomenin oyunu ortaya çıktı: Milyoner avcısı… Türk sevgilisi konuştu - Sayfa 14
1421

İngiliz fenomenin oyunu ortaya çıktı: Milyoner avcısı… Türk sevgilisi konuştu - Sayfa 15
1521

İngiliz fenomenin oyunu ortaya çıktı: Milyoner avcısı… Türk sevgilisi konuştu - Sayfa 16
1621

İngiliz fenomenin oyunu ortaya çıktı: Milyoner avcısı… Türk sevgilisi konuştu - Sayfa 17
1721

İngiliz fenomenin oyunu ortaya çıktı: Milyoner avcısı… Türk sevgilisi konuştu - Sayfa 18
1821

İngiliz fenomenin oyunu ortaya çıktı: Milyoner avcısı… Türk sevgilisi konuştu - Sayfa 19
1921

İngiliz fenomenin oyunu ortaya çıktı: Milyoner avcısı… Türk sevgilisi konuştu - Sayfa 20
2021

İngiliz fenomenin oyunu ortaya çıktı: Milyoner avcısı… Türk sevgilisi konuştu - Sayfa 21
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tuğçe Aydın ikinci kez anne olduTuğçe Aydın ikinci kez anne oldu
Mine Tugay: Kilolar alındı ama verilecekMine Tugay: Kilolar alındı ama verilecek
Survivor 2024 şampiyonu kim oldu? İşte kazanan isimSurvivor 2024 şampiyonu kim oldu? İşte kazanan isim
Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç kızı alıkoydu! ‘Beni kurtarın’ diye mesaj atınca…Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç kızı alıkoydu! ‘Beni kurtarın’ diye mesaj atınca…
Wanda Nara’dan olay erotik paylaşım! Paylaşımları yürek hoplattı…Wanda Nara’dan olay erotik paylaşım! Paylaşımları yürek hoplattı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bodrum’da skandal olay! Vedat Aşçı’dan Kaya Sabancı’ya dayak!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İngiliz fenomenin oyunu ortaya çıktı: Milyoner avcısı… Türk sevgilisi konuştu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 can kaybı var, 10’u ağır 44 kişi tedavi altında
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Akdeniz’de 4.4 büyüklüğünde deprem
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Borsa kazancına vergi geliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da tatilden geriye çöp yığınları kaldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İspanya, İtalya’yı tek golle geçti; son 16’yı garantiledi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Putin’den Kim Jong Un’a lüks hediye
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sırbistan, EURO 2024’ten çekilme tehdidinde bulundu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MHP’li Yönter, Emre Kongar’ı hedef aldı: Aklı işgal edilmiş bir zavallı
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 can kaybı var, 10’u ağır 44 kişi tedavi altındaHaziran 21, 2024-11:30 am
Akdeniz’de 4.4 büyüklüğünde depremHaziran 21, 2024-10:49 am
Borsa kazancına vergi geliyorHaziran 21, 2024-10:28 am
İstanbul’da tatilden geriye çöp yığınları kaldıHaziran 21, 2024-10:26 am
İspanya, İtalya’yı tek golle geçti; son 16’yı garantilediHaziran 21, 2024-10:16 am
Putin’den Kim Jong Un’a lüks hediyeHaziran 21, 2024-10:12 am
Sırbistan, EURO 2024’ten çekilme tehdidinde bulunduHaziran 20, 2024-5:04 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !